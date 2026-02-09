Українська правда
Збірну Ізраїлю з бобслею пограбували перед Олімпійськими іграми 2026

Микола Літвінов — 9 лютого 2026, 11:45
Збірну Ізраїлю з бобслею пограбували перед Олімпійськими іграми 2026
Збірна Ізраїлю з бобслею
AJ Edelman, OLY/X

Збірну Ізраїлю з бобслею напередоні Олімпійських ігор-2026 була пограбована, з їхньої орендованої квартири повиносили паспорти, екіпірування та особисті речі на тисячі доларів.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Пілот команди Ей Джей Едельман написав у своєму твітері, що пограбування сталося в суботу в апартаментах, де проживали він та його партнери під час тренувального збору в Європі.

Точне місцезнаходження бази не розголошується з міркувань безпеки, проте відомо, що це сталося не в Італії.

Незважаючи на втрату екіпірування та документів, спортсмени не перервали підготовку і того ж дня повернулися до тренувань, поки місцева поліція розпочала розслідування.

Зауважимо, що Ізраїль вперше в історії буде представлений у бобслеї на Олімпійських іграх. Команда отримала ліцензію після того, як Велика Британія відмовилася від однієї зі своїх квот, і Ізраїль, будучи наступним у черзі, прийняв пропозицію.

Перші змагання з бобслею (жіночий монобоб) на Олімпіаді розпочнуться вже 15 лютого. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися тут.

