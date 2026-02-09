Збірну Ізраїлю з бобслею пограбували перед Олімпійськими іграми 2026

Збірну Ізраїлю з бобслею напередоні Олімпійських ігор-2026 була пограбована, з їхньої орендованої квартири повиносили паспорти, екіпірування та особисті речі на тисячі доларів.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Пілот команди Ей Джей Едельман написав у своєму твітері, що пограбування сталося в суботу в апартаментах, де проживали він та його партнери під час тренувального збору в Європі.

Точне місцезнаходження бази не розголошується з міркувань безпеки, проте відомо, що це сталося не в Італії.

While training for the Olympics the @israelbobsled apartment was broken into during their training, thousands of dollars of stuff and passports were stolen. What a season... pic.twitter.com/6Y9cDPofbC — AJ Edelman, OLY (@realajedelman) February 7, 2026

Незважаючи на втрату екіпірування та документів, спортсмени не перервали підготовку і того ж дня повернулися до тренувань, поки місцева поліція розпочала розслідування.

Зауважимо, що Ізраїль вперше в історії буде представлений у бобслеї на Олімпійських іграх. Команда отримала ліцензію після того, як Велика Британія відмовилася від однієї зі своїх квот, і Ізраїль, будучи наступним у черзі, прийняв пропозицію.

Перші змагання з бобслею (жіночий монобоб) на Олімпіаді розпочнуться вже 15 лютого. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися тут.