Збірну Ізраїлю з бобслею пограбували перед Олімпійськими іграми 2026
Збірну Ізраїлю з бобслею напередоні Олімпійських ігор-2026 була пограбована, з їхньої орендованої квартири повиносили паспорти, екіпірування та особисті речі на тисячі доларів.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Пілот команди Ей Джей Едельман написав у своєму твітері, що пограбування сталося в суботу в апартаментах, де проживали він та його партнери під час тренувального збору в Європі.
Точне місцезнаходження бази не розголошується з міркувань безпеки, проте відомо, що це сталося не в Італії.
Незважаючи на втрату екіпірування та документів, спортсмени не перервали підготовку і того ж дня повернулися до тренувань, поки місцева поліція розпочала розслідування.
Зауважимо, що Ізраїль вперше в історії буде представлений у бобслеї на Олімпійських іграх. Команда отримала ліцензію після того, як Велика Британія відмовилася від однієї зі своїх квот, і Ізраїль, будучи наступним у черзі, прийняв пропозицію.
Перші змагання з бобслею (жіночий монобоб) на Олімпіаді розпочнуться вже 15 лютого. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися тут.