Мандзин: Задоволений виступом на Олімпіаді-2026

Олег Дідух — 24 лютого 2026, 17:06
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свої виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Слова спортсмена наводить "Радіо Чемпіон".

"Я розумів, що буде дуже великий тиск в такий момент і дуже сильна увага інших людей прикута. Але я для себе поставив певний психологічний бар'єр, щоб не завантажуватися різними думками. Вирішив відчувати Олімпійські ігри як звичайні старти на Кубку світу. Минулого року змагалися тут же, в цьому ж місті – Антгольці. Я намагався уникати зайвого хвилювання і з холодною головою підходити до змагань.

Скажу чесно: задоволений масстартом і своїми виступами на Олімпійських іграх. Так, десь мріялося про медаль, але це все ще попереду. А з цих гонок я взяв для себе досвід, який не купиш за гроші і який буде зі мною протягом моєї кар'єри. Масстарт був драйвовим і довів мені, що є шанс і за нього потрібно хапатися. Впевнений, що в майбутньому це все у мене буде", – заявив біатлоніст.

10 місце в масстарті стало для Мандзина найкращим результатом у особистих гонках на Іграх у Італії. Олімпіаді-2026 стала для 22-річного українця першою в кар'єрі.

