Юнацька збірна України проведе два товариські матчі з європейськими збірними перед стартом ЧС

Юнацька збірна України з хокею проведе два товариські матчі перед стартом чемпіонату світу в дивізіоні IA.

Найближчої п'ятниці, 10 квітня, суперником буде команда Угорщини. Поєдинок відбудеться в Будапешті.

Потім 14 квітня, у Польщі "синьо-жовті" проведуть поєдинок із місцевими однолітками.

Чемпіонат світу U-18 триватиме з 18 по 24 квітня в польському місті Креніца-Здруй.

Суперниками української збірної будуть: Швейцарія, Казахстан, Словенія, Угорщина та Польща.

Переможець вийде в еліту. Останнє місце – виліт у дивізіон IB.

Торік збірна України за 5 матчів набрала 12 очок, пропустивши вперед лише команду Данії. Данці виграли всі поєдинки.

