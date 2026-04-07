Юнацька збірна України проведе два товариські матчі з європейськими збірними перед стартом ЧС
Про це повідомила пресслужба ФХУ.
Найближчої п'ятниці, 10 квітня, суперником буде команда Угорщини. Поєдинок відбудеться в Будапешті.
Потім 14 квітня, у Польщі "синьо-жовті" проведуть поєдинок із місцевими однолітками.
Чемпіонат світу U-18 триватиме з 18 по 24 квітня в польському місті Креніца-Здруй.
Суперниками української збірної будуть: Швейцарія, Казахстан, Словенія, Угорщина та Польща.
Переможець вийде в еліту. Останнє місце – виліт у дивізіон IB.
Торік збірна України за 5 матчів набрала 12 очок, пропустивши вперед лише команду Данії. Данці виграли всі поєдинки.
Нагадаємо, жіноча збірна України з хокею стала бронзовим призером ЧС-2026 у дивізіоні 2В