Олег Задоєнко: Приємно було побачити в Единбурзі таку підтримку для збірної України

На початку лютого збірна України з хокею зіграла матчі Європейського Кубку націй.

"Синьо-жовті" лише в овертаймі поступилися Великій Британії, а потім обіграли Словенію та Польщу, що дозволило посісти перше місце.

"Чемпіон" зв'язався з Олегом Задоєнком. Колишній хокеїст, а нині тренер з фізичної підготовки національної команди, поділився думками про результати збірної України, розповів про новачків колективу. Також обговорили й хокейний турнір на Олімпіаді в Мілані.

– По-перше, вітання вам і решті тренерського штабу з успіхами збірної України. Після першого місця навряд чи можна знайти якісь мінуси, але, можливо, є щось, чим ви не задоволені, або те, що вас найбільше вразило в грі команди?

– Дякую за привітання. Звісно, приємно перемагати. Особливо приємно перемагати команди з дивізіону вище. Можливо, у суперників і не був оптимальний склад, але головне – це перемога.

Це завдання тренерів у таких матчах – знаходити якісь помилки, мінуси, а на наступному зборі робити правильні висновки. Так, були невеликі помилки, є що розібрати. Головні тренери детальніше розберуть ці нюанси: гру в більшості, гру в меншості, дії в захисті й в атаці. Робота триває. Будемо працювати далі й готуватися до чемпіонату світу.

– Була низка дебютантів. Артем Бузоверя востаннє грав за збірну ще у 2020 році (команда U-20), потім виступав у США, а тепер є гравцем Ковентрі. Як він влився в колектив?

– Дивіться, на цей збір ми викликали гравців, які грають у хороших чемпіонатах, мають стабільний ігровий час. Більшість виконавців – не з української ліги.

Щодо новачків – усі влилися в колектив добре. Хтось десь помилявся, але кожен зіграв дуже непогано. Це ж стосується й дебютантів із чемпіонату України. Усі показали свій рівень.

Тепер детальніше про Артема. Коли я його побачив перед тренуванням, перед, скажімо так, моєю розминкою, він уже сам розтягувався, тренувався. Для мене це вже показник, що людина професійно ставиться до справи, готова розвиватися, працювати, щоб потрапляти до основного складу, бути в збірній.

Я побачив його на "сухій" розминці – це коли людина готується до основного тренування – у нього непогані кондиції, солідні габарити. Він такий форвард таранного типу. Зараз такі хокеїсти – на вагу золота. Артем може закрити воротаря, може полізти й узяти на себе суперника, заробити на собі вилучення. Хороший гравець у хороших кондиціях, хоч і майже рік пропустив через складну травму.

Я думаю, у нього великий потенціал, будемо стежити за ним.

Олег Задоєнко instagram.com/zadoenko_workout/

– Микола Косарев починав сезон у Північній Америці, а зараз грає за лідера чемпіонату Норвегії Ставангер. Він ще молодий – чи не позначилася на ньому зміна команди, часового поясу, континенту?

– У нього є великий потенціал, але головне – працювати над собою. Хокей в Америці відрізняється від європейського конкуренцією, графіком матчів, але зараз він грає в сильній лізі.

У Косарева однозначно є хороше майбутнє. Усе залежатиме лише від нього. Буде старатися й викладатися – усе буде добре.

– Під час трансляції було чутно, що є підтримка. Можливо, це не повністю домашня атмосфера, але чи впливає на хокеїстів той факт, що є підтримка?

– Звісно, впливає. Ми з 2022 року не грали вдома. Завжди їздимо різними аренами.

Чемпіонат світу буде в Польщі, там завжди складно грати – ця збірна має потужну підтримку. Там буде чемпіонат світу, тож сподіваємося, що й туди прийдуть нас підтримати.

Кожного разу, де б ми не грали, коли бачимо, що є люди, які вболівають за нас на трибунах, – це дуже допомагає. В Единбурзі й мій друг приїхав із сином, відчували підтримку й з боку інших українців. Навіть коли десь на прогулянці заходили в магазини й чули українську мову, то запрошували на матч. Дуже багато людей було, вдячність їм за підтримку. Ми тільки за, щоб люди ходили на хокей і підтримували нас. Це важливо, це допомагає.

facebook.com/fhu.com.ua

– Наскільки мені відомо, то збірна України проведе товариський матч зі збірною Італії напередодні старту ЧС. Якщо це правда, то як вам їхній виступ проти шведів?

– Я зараз не можу відповісти на це питання, бо не маю такої інформації. Такою інформацією володіє лише вище керівництво.

Якщо буде такий матч – супер. Звичайно, краще грати поєдинки з командами з вищого дивізіону, готуватися з такими суперниками. У нас у групі Франція й Казахстан, проти них буде непросто, тому матч з Італією був би чудовою підготовкою.

Я дивився їхню гру зі Швецією – непогано себе показали. Звичайно, там велика заслуга воротаря – він відбив велику кількість кидків. Але й хокеїсти чудово ловили фаворитів на контратаках, забивали голи.

– Що очікуєте від хокею на Олімпіаді? Хто для вас фаворит, а кого вважаєте тією командою, яка може здивувати?

– Олімпійський турнір дуже сильний. Фаворитами за прізвищами, які приїхали, однозначно є Канада, США, Швеція. Шведів зараз трохи трясе. Гадаю, вони зможуть підняти свій рівень – там чудові виконавці, які добре грають у НХЛ.

Я буду вболівати за Канаду. Я там був, там велика українська діаспора, тому буду за них. Але зараз і фіни набрали чудову форму, буде цікаво подивитися й на них.

Великий сюрприз може піднести збірна Швейцарії. За ними приємно спостерігати. Вони здолали Чехію. Я не здивуюся, якщо ця команда боротиметься за медалі.