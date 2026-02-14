Збірна Швейцарії втратила трьох хокеїстів під час матчу з Канадою на ОІ-2026

Одразу троє гравців збірної Швеції отримали травми в матчі з Канадою в межах другого туру чоловічого хокейного турніру.

Про це повідомляє Swiss Hockey News.

Захисник швейцарського Фрібур-Готтерона Андреа Глаузер отримав удар плечем від форварда "кленових листків", після якого впав на лід. Таким же прийомом гравець Едмонтон Ойлерз Коннор Макдевід зупинив Дениса Мальгіна. Обидва хокеїсти швейцарського клубу не змогли продовжити гру.

На цьому неприємності для "льодових друзів" не завершилися. Наприкінці третього періоду форвард швейцарців Кевін Фіала зіткнувся з форвардом канадців Томом Вілсоном та отримав травму нижньої частини тіла. Нападника Нашвілл Предаторс на ношах відвезли з льодового майданчика. Для 29-річного хокеїста ця Олімпіада вже завершилася.

Нагадаємо, що матч завершився розгромною перемогою Канади з рахунком 5:1. Після двох турів "кленові листки" одноосібно очолюють групу А, а Швейцарія йде на другому місці.