Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Збірна Швейцарії втратила трьох хокеїстів під час матчу з Канадою на ОІ-2026

Сергій Шаховець — 14 лютого 2026, 15:15
Збірна Швейцарії втратила трьох хокеїстів під час матчу з Канадою на ОІ-2026
Robert Hradil / RvS.Media

Одразу троє гравців збірної Швеції отримали травми в матчі з Канадою в межах другого туру чоловічого хокейного турніру.

Про це повідомляє Swiss Hockey News.

Захисник швейцарського Фрібур-Готтерона Андреа Глаузер отримав удар плечем від форварда "кленових листків", після якого впав на лід. Таким же прийомом гравець Едмонтон Ойлерз Коннор Макдевід зупинив Дениса Мальгіна. Обидва хокеїсти швейцарського клубу не змогли продовжити гру.

На цьому неприємності для "льодових друзів" не завершилися. Наприкінці третього періоду форвард швейцарців Кевін Фіала зіткнувся з форвардом канадців Томом Вілсоном та отримав травму нижньої частини тіла. Нападника Нашвілл Предаторс на ношах відвезли з льодового майданчика. Для 29-річного хокеїста ця Олімпіада вже завершилася.

Нагадаємо, що матч завершився розгромною перемогою Канади з рахунком 5:1. Після двох турів "кленові листки" одноосібно очолюють групу А, а Швейцарія йде на другому місці.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 хокей

Олімпійські ігри 2026

Олімпіада-2026. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція
Драма Швеції. Норвежки – олімпійські чемпіонки в лижній естафеті
Зоц оцінив готовність українських біатлоністок до спринту на ОІ-2026
Визначились призерки ОІ-2026 у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул
Велика Британія здолала Канаду, Італія поступилась Китаю на турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік