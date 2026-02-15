Це дуже великий досвід, мені лише 18 років: Шкатула – про дебют на Олімпійських іграх-2026

18-річна лижниця Софія Шкатула прокоментувала свій дебютний виступ на Олімпійських іграх-2026, заявивши, що для неї це великий досвід у такому віці.

Її слова передає НОК України.

"Я намагалася викладатися на максимум, який зараз можу показати. Для мене це дуже великий досвід – мені лише 18 років, а для лижних гонок це ще зовсім юний вік. Такі змагання дають досвід, який більше ніде не отримаєш. Я дуже вдячна за можливість тут змагатися, аналізувати помилки і ставати кращою.

Олімпійські ігри були моєю дитячою мрією, і вона здійснилася. Я вже мала досвід участі в Юнацьких Олімпійських іграх, Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, етапах Кубку світу, тому розуміла, чого очікувати".

Спортсменка поділилася, що для неї психологічно важко проходити спуски, враховуючи як на них падають інші атлети.

"Найскладнішими для мене були спуски. У мене є певні труднощі з проходженням спусків, а тут ще й траса була розбита, каша. Психологічно це теж не просто – бачиш, як хтось падає, і стає страшно, бо розумієш, що ти також можеш полетіти. Але, слава Богу, сьогодні я втрималася".

Коментуючи настрій перед стартом, вона заявила, що у всіх дівчат був гарний настрій, а у її партерки по команді Анастасіїї Нікон було день народження.

"На гонку завжди треба виходити з позитивним настроєм. Якщо ти засмучений чи пригнічений, то, звичайно, нічого не вийде. У нас сьогодні був дуже гарний настрій у команді – у Насті Нікон день народження. Взагалі в команді була класна атмосфера, всі дівчата були позитивно налаштовані на роботу".

Софія Шкатула є бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів на лижоролерах, також вона здобула 7 медалей на Slavic Cup (1 золото, 3 срібла та 3 бронзи).

Нагадаємо, що сьогодні, 15 лютого, на Олімпійських іграх було розіграно комплект нагород у жіночій естафеті в лижних гонках. Збірну України в цій гонці представляли Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко. Ще на третьому етапі Україну зняли з дистанції як колових.