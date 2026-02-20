Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Віддячив за курячі крильця: репер Снуп Догг подарував персоналу ресторану квитки на Олімпіаду

Богдан Войченко — 20 лютого 2026, 16:14
Легендарний американський репер Снуп Догг, який працює на Іграх спеціальним кореспондентом телеканалу NBC та почесним наставником збірної США, зробив приємний сюрприз місцевим жителям.

За інформацією Reuters, Снуп завітав до сімейного ресторану Cronox у Лівіньйо, де замовив чізбургер, курячі крильця, нагетси та картоплю фрі. Проте під час оплати виникла несподівана проблема банківську картку його команди було відхилено.

Власники закладу не стали наполягати на оплаті й дозволили забрати замовлення. А вже наступного дня отримали приємну подяку п'ять квитків на фінал чоловічого хафпайпу зі сноубордингу.

"Моя мати сказала йому, що він може забарти їжу безкоштовно. Наступного дня він надіслав нам п'ять квитків на фінал", – розповіла донька власниці ресторану Софія Вальмадре.

Нагадаємо, перед стартом Ігор Снуп Догг урочисто проніс олімпійський вогонь вулицями Мілану, ще й закуривши від нього косяк.

Раніше повідомлялося, що репер потрапив у доволі неприємну ситуацію після того, як його охоронці грубо повелися із триразовою олімпійською чемпіонкою.

