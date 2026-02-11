Українська правда
Зірковий сноубордист зламав шию на Олімпіаді: його доставили в лікарню на гвинтокрилі

Денис Іваненко — 11 лютого 2026, 15:51
Кемерон Болтон
Instagram

Австралійський сноубордист Кемерон Болтон зламав шию на тренуванні на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє Reuters.

35-річний спортсмен мав змагатися в сноуборд-кросі. Він упав під час тренувальної сесії ще 9 лютого, але думав, що нічого серйозного не сталось.

Через день його шия почала боліти сильніше, тому Болтон відправився на медичне обстеження. Австралійцю вже в поліклініці діагностували два переломи без зміщення.

Після цього атлета перевели до лікарні Мілана, щоб оцінити ступінь пошкоджень. До неї 35-річного спортсмена доставили гелікоптером.

Врешті-решт діагноз підтвердився, тому внаслідок переломів шиї Болтон не зможе позмагатися в 1/8 фіналу сноуборд-кросу, що запланований на 12 лютого. Його замінить дебютант Олімпіади Джеймс Джонстон після рішення Австралійського олімпійського комітету.

Зазначимо, що Кемерон Болтон є чинним срібним призером чемпіонату світу-2025 у змішаному командному сноуборд-кросі. Ці Ігри-2026 мали стати четвертими в кар'єрі для австралійця.

Нагадаємо, що американська лижниця Джессіка Діггінс також травмувалась на Олімпіаді. Попри перелом ребра, вона збирається вийти на старт гонки з роздільним стартом на 10 км класикою.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями п'ятого змагального дня Олімпіади-2026 у текстовій онлайн-трансляції.

Попри заборону МОК: Гераскевич знову провів тренування в "шоломі пам'яті", показавши найкращий час серед усіх спортсменів
