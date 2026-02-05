Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

"Кумівство" на Олімпіаді: італійська керлінгістка пішла до суду через заміну на доньку відомого директора

Микола Літвінов — 5 лютого 2026, 17:07
Кумівство на Олімпіаді: італійська керлінгістка пішла до суду через заміну на доньку відомого директора
Анджела Ромей
_angie_frog/instagram

Італійська керлінгістка Анджела Ромей звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою скасувати рішення Федерації льодових видів спорту Італії (FISG) про її виключення зі складу жіночої збірної на Олімпійські ігри-2026.

Про це повідомляє Reuters.

Спортсменка стверджує, що причиною її заміни стали родинні зв'язки інших учасників команди. Її місце у команді зайняла 19-річна Ребекка Маріані – донька технічного директора збірної Марко Маріані. Ромей поскаржилася на те, що її відсіяли заради недосвідченого гравця.

28-річна срібна призерка Євро-2023 подала позови проти національної федерації (FISG) та World Curling. FISG наполягає на тому, що рішення про заміну було "технічним за своєю природою" та базувалося виключно на останніх спортивних результатах.

До послужного списку відстороненої керлінгістки також входять три титули чемпіонки Італії (2014, 2023, 2025) та бронза чемпіонату Європи-2017.

Батько нової учасниці, Марко Маріані, є відомою фігурою у спорті: він виступав за Італію на Олімпіаді-2006 та тренував жіночу збірну Китаю перед тим, як обійняти поточну посаду у 2024 році. Також колишній керлінгіст здобув 5 чемпіонств Італії.

Зауважимо, що жіночий турнір з керлінгу для збірної Італії стартує вже 12 лютого. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися тут.

Нагадаємо, учора 4 лютого, Збірна Швеції з розгромом перемогла Південну Корею, а Велика Британія у важкому матчі перемогла Норвегію у межах попереднього етапу змагань з керлінгу в змішаних парах на зимових Олімпійських іграх-2026.

