Дукач: Боротьба за десятку найкращих цілком можлива

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 14:39
Дукач: Боротьба за десятку найкращих цілком можлива
Антон Дукач
FIL

Український санкар Антон Дукач розраховує покращити свої результати на Олімпійських іграх в Італії.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Українець за сумою двох заїздів показав 12-й результат.

"Взагалі два заїзди, мабуть, як найкраще вийшли. Трошки я незадоволений самим виходом з віражу, у мене на тренуваннях не завжди виходив чіткий витік. Зараз, в принципі, також воно багато віддавало, але я там не втрачав дуже багато часу. Загалом інші ділянки траси, особливо в першому заїзді, мені так сподобалися.

У другому заїзді це вийшло так само, на перестрахуванні в деяких місцях, але в принципі, дуже солідні заїзди, приблизно однакові. Дуже розраховую, що [у другій частині змагань] вдасться, як мінімум, продовжити такий темп, а, як максимум, то покращити результат", – сказав він.

Дукач вважає, що в його силах поборотися за підсумкове місце у топ-10.

"Зараз я вважаю, що на дуже високому рівні саме вже я, як спортсмен, так і моя техніка. Тому сподіваємося на найкращий результат. Звісно, вже видно, що після першого заїзду там боротьба за медалі, ну, це неймовірна річ. Але боротьба за топ-десять це цілком можливо. І я на це ставлю", – розповів Дукач.

Фінальні заїзди в одномісних санах відбудуться сьогодні, 8 лютого. Початок – о 18:00 за київським часом.

Напередодні Аннамарі Данча не подолала кваліфікацію у паралельному слаломі.

