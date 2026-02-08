Дукач: Боротьба за десятку найкращих цілком можлива

Український санкар Антон Дукач розраховує покращити свої результати на Олімпійських іграх в Італії.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Українець за сумою двох заїздів показав 12-й результат.

"Взагалі два заїзди, мабуть, як найкраще вийшли. Трошки я незадоволений самим виходом з віражу, у мене на тренуваннях не завжди виходив чіткий витік. Зараз, в принципі, також воно багато віддавало, але я там не втрачав дуже багато часу. Загалом інші ділянки траси, особливо в першому заїзді, мені так сподобалися.

У другому заїзді це вийшло так само, на перестрахуванні в деяких місцях, але в принципі, дуже солідні заїзди, приблизно однакові. Дуже розраховую, що [у другій частині змагань] вдасться, як мінімум, продовжити такий темп, а, як максимум, то покращити результат", – сказав він.