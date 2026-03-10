Ми розуміємо, що Україні це не подобається: президент МПК – про допуск росіян на Паралімпіаду-2026

Голова Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс відреагував на невдоволення України щодо допуску представників Росії та Білорусі під національними прапорами на Паралімпіаду-2026.

Про це він розповів у інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Ми розуміємо, що Україні на рівні нації, громадян та місцевого паралімпійського комітету це рішення не подобається – ми поважаємо цю думку. Але ми хочемо зосередитися на спорті та надати шанс українським спортсменам вигравати медалі тут та бути певними, що увесь світ знає: Україна чинить супротив і вона є сильною навіть у такі складні часи".

Він також додав, що усвідомлює складність гуманітарної ситуації в Україні протягом останніх чотирьох років через вторгнення.

"Думками я завжди із жертвами вторгнення. Ми розуміємо чи, краще сказати, намагаємося зрозуміти, через що на гуманітарному рівні проходить Україна впродовж останніх чотирьох років – це жахливо, інших слів немає. Для спортсменів це можливість підняти прапор України настільки високо, щоб чути національний гімн. Я вірю, що це найкращий спосіб для атлетів продемонструвати силу України – підняти прапор якомога вище".

Відповідаючи на запитання про можливу небезпеку на Паралімпіаді-2026 на тлі участі колишніх російських військових, очільник комітету відповів, що це все "чутки", а МПК – це спортивна організація і вона не може вирішувати хто є поганим, чи хорошим.

"МПК – це спортивна організація. Ми не можемо вирішувати, хто є поганими чи хорошими солдатами. Що я можу сказати – у нас багато країн, що мають військові програми і ці чутки про російських "fast-tracking athletes" (прим. – атлети, які інтегруються за прискореною схемою) не відповідають дійсності. Наскільки нам відомо, ці спортсмени тренуються роками і їм потрібно спершу подолати відбір на Ігри. Тож ці чутки про російських "fast-tracking athletes" у Лос-Анджелесі, як на мене, є беззмістовними – це радше спосіб політизувати Ігри. Ми ж намагаємося зосередитися на спорті й, як я вже сказав, це не наша справа судити солдатів – для цього є міжнародні трибунали. За воєнні злочини має бути покарання, а людей, причетних до цього, мають саджати у в'язницю на багато-багато років".

Раніше президент організації заявив про готовність допустити до змагань поранених російських військових на основі демократичного рішення Генеральної асамблеї про скасування дискваліфікації.

Нагадаємо, під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор 6 березня в італійській Вероні глядачі освистали появу делегації Росії зі своїм прапором.