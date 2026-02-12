Домашнє золото Бріньоне, героїчна бронза травмованої Діггінс. Підсумки лижного дня на Олімпіаді

Гірські лижі

Старт дня:

Супергігант, жінки

Після чоловіків свій комплект нагород у супергіганті на Олімпіаді-2026 розіграли й жінки. І цей старт приніс довгоочікуване золото господарям. У гірськолижної збірної Італії на цій Олімпіаді вже було срібло та дві бронзи, і ось, нарешті, "Скуадра адзурра" здобула довгоочікувану перемогу.

Виграла супергігант Федеріка Бріньоне. Ще півтора місяці тому сам виступ італійки на домашній Олімпіаді був під великим питанням. Тепер же вона завоювала своє перше олімпійське золото. І, цілком імовірно, не останнє – попереду ще її коронна дисципліна, гігант.

Безумовно, допомогла Бріньоне і конфігурація траси – постановка була дуже технічно складною, багато в чому схожою саме на її улюблений гігант. І звинуватити організаторів у підігруванні місцевій спортсменці не вийде.

Федеріка Бріньоне Getty Images

Нагадаємо, у супергіганті, як і у технічних дисциплінах, трасу ставить один із тренерів команд-учасниць. Хто саме – визначається жеребкуванням. І олімпійську трасу супергіганту ставив головний тренер збірної Норвегії, Томас Родсет. Його підопічній, Кайсі Вікхофф Лі, медалі це не принесло – вона розділила п'яте місце з італійкою Лаурою Піровано.

Втім, варто визнати, що із технічною складністю супергіганту Родсет, напевно, трохи переборщив: сходів із дистанції було дуже багато. Із 42 учасниць фінішу не дісталися 16. При чому, топових спортсменок серед них навіть більше, ніж статистів, які просто йшли на доїзд.

Більшість із грандів сходила у Скарпадоні, вже після екватору гонки. І, дивлячись на їхні графіки, серед них була лише одна спортсменка, яка могла покращити графік Бріньоне – це її партнерка по команді, Соф'я Годжа. На другій контрольній позначці вона не просто випереджала графік Федеріки – вона його змітала: 0,64 секунди переваги. Так, Бріньоне топово пройшла другу половину траси, проте, здається, у Соф'ї були всі шанси обіграти співвітчизницю.

Але Годжа вкотре поплатилася за свою надмірну агресію. Так, протягом кар'єри це принесло їй чимало вражаючих перемог, проте сьогодні позбавило дуже ймовірного олімпійського золота.

Соф'я Годжа Getty Images

Зійшла в середині траси також Емма Айхер, проте графік у неї був не призовий. У німкені залишається ще один медальний шанс – слалом. Враховуючи невдалий виступ Мікаели Шиффрін у паралельній комбінації, можна помріяти і про золото.

Естер Ледецка також фінішу не дісталася. Проте, на відміну від багатьох колег по нещастю, вона зійшла не в Скарпадоні, а зовсім неподалік від фінішу, де вже ніхто не помилявся – склалося враження, що у чешки виникли проблеми з фізпідготовкою. Як би там не було, про цю Олімпіаду Естер захочеться якомога скоріше забути.

Провалилася збірна США – Брізі Джонсон і Мері Бокок зійшли з дистанції (при чому, Джонсон – дуже рано), а Жаклін Вайлз і Кілі Кешмен навіть не потрапили у топ-10. І така невдача закономірна: все ж, американські швидкісниці, за виключенням Ліндсі Вонн, погано опрацьовують технічно складні віражі, яких у цьому супергіганті було більш ніж достатньо.

Брізі Джонсон Getty Images

Схожа проблема, хоч і не настільки яскраво виражена, завжди була у Корнелії Хюттер. Проте цього разу вона пройшла дистанцію просто блискуче, і зуміла завоювати бронзу. За крок від медалі зупинилася її партнерка по команді, Аріане Редлер, яка кількома днями раніше завоювала сенсаційне золото в командній комбінації.

Срібло ж дісталося Романі Мірадолі. Француженка – одна із небагатьох спортсменок, яких можна називати вузьким фахівцем супергіганту. У неї був лише один медальний шанс, і вона його не втратила.

Дещо розчарувала Еліс Робінсон. На такій технічно складній трасі від неї можна було чекати чогось більшого, ніж 8 місце, розділене з Каміль Серутті. Особливого оптимізму щодо новозеландки перед гігантом немає, тим паче, що у своєму коронному виді програми перед Олімпіадою вона виглядала розібраною.

Еліс Робінсон Getty Images

Лише замкнула топ-10 Малорі Блан, яка напередодні Олімпіади виграла супергігант у Кранс Монтані. Так, їй не вдалося врятувати від провалу швидкісну частину збірної Швейцарії, проте цьому є об'єктивні причини. Блан не пощастило зі стартовим номером – вона стартувала першою. В супергіганті, де, на відміну від швидкісного спуску, немає контрольних тренувань, це завжди проблема. А при такій підступній постановці траси – тим паче.

Лижні гонки

Старт дня:

Гонка з інтервальним стартом, 10 км, вільний стиль, жінки

У жіночих лижних гонках продовжують домінувати шведки. Як і у скіатлоні в перший день Олімпіади, знову золото та срібло забрали Фріда Карлссон і Ебба Андерссон. Знову в тому ж порядку, і, як і у скіатлоні, за явною перевагою Карлссон. Фріді нарешті вдалося ідеально підвести форму до титульного турніру, а в тому, що потенціал у неї колосальний, сумнівів не було ніколи.

Цього разу Фріда знову привезла своїй партнерці по команді майже хвилину – 46,6 секунди. Ніякою боротьбою за золото навіть не пахнуло. І зараз важко уявити собі, що може зупинити Карлссон на шляху до перемоги в скіатлоні, який відбудеться в останній день Олімпіади. Враховуючи ще й естафету, у шведки є прекрасні шанси покинути Італію з 4 золотими нагородами.

Фріда Карлссон Getty Images

За спиною в Карлссон усе було значно цікавіше: 4 спортсменки вели напружену боротьбу за дві медалі. Андерссон у цій боротьбі виявилася найсильнішою – друге поспіль срібло на цій Олімпіаді.

Бронзу ж завоювала Джессіка Діггінс. Напередодні з'явилася інформація про те, що у американки травма ребер. Хтось говорив, що йдеться лише про сильний забій, сама Діггінс стверджувала, що у неї перелом. Чи не перебільшує Джесс – ми не знаємо, але те, як вона кричала від болю, коли повалилася на сніг після фінішу, не було схожим на симуляцію.

Перелом чи ні – але травма там серйозна та дуже болісна. Та й із тим, що Діггінс – одна із найбільш вольових лижниць світу, сперечатися ніхто не буде. Так, нажаль, Джессіка, найімовірніше, так і залишиться без особистого золота Олімпіад. Але бронза за таких обставин не менш цінна, ніж золото. Тим більше, будьмо відвертими: з такою Карлссон американка не змогла би впоратися, навіть якби була абсолютно здоровою.

Джессіка Діггінс Getty Images

Ну а збірна Норвегії залишилася без медалі. 3,3 секунди Діггінс програла Астрід Слінд. Як бачимо, із вільним стилем у неї все гаразд, і зрозуміти, з чим був пов'язаний такий колапс на другій половині скіатлону, досі складно. Слідом за Астрід у фінішному протоколі розташувалися дві її партнерки по команді – бронзова призерка скіатлону Хейді Венг і Каролін Сімпсон-Ларсен, подруга олімпійського чемпіона в біатлонній індивідуальній гонці Йохана-Олава Ботна. Сьомою стала Тереза Штадлобер. На жаль, у одному зі своїх найкращих сезонів у кар'єрі від медального рівня вона знаходиться далекувато.

Лише 11-ю стала головна суперниця Діггінс у загальному заліку Кубку світу, Моа Ілар. Йонна Сундлінг до складу збірної Швеції на розділку не потрапила – її бережуть на естафету та командний спринт. Замість неї розділку пробігла Емма Рібом, яка посіла 13 місце. Із трьома позиціями у складі збірної Швеції на естафету є повна ясність, а ось кого поставлять на перший етап – поки що загадка. Фаворитом виглядає чемпіонка особистого спринта Лінн Сван.

Провалилася збірна Фінляндії – Кріста Пармакроскі та Кертту Нісканен посіли 25 і 29 місця відповідно. Провальна Олімпіада без жодної медалі для фінів виглядає дедалі ймовірнішою.

Що завтра?

12:45 – гонка з інтервальним стартом, 10 км, вільний стиль, чоловіки

У п'ятницю буде розіграний комплект нагород і у чоловічій розділці. Цілком імовірно, що вже завтра Йоханнес Клебо стане 8-разовим чемпіоном Олімпіад, повторивши рекорд Бьорна Делі, Маріт Бьорген і Оле Ейнара Бьорндалена. Проте золото зірковому норвежцеві далеко не гарантоване – з усіх 6 медальних гонок у чоловіків саме у розділці ймовірність його поразки найвища.

Йоханнес Клебо Getty Images

Хто ж може зупинити Клебо? Перш за все, його ж партнери по команді. Головна загроза – ексбіатлоніст Айнар Хедегарт, який є вузьким фахівцем вільного стилю та, за великим рахунком, вибудував весь сезон навколо підготовки саме до цієї гонки. На Кубку світу він виграв дві розділки вільним стилем із двох можливих.

Ще один суперник – Харальд Остберг Амундсен, який також починав як чистий конькіст-дистанційник. І свій перший повноцінний сезон у еліті, 2020/21 років, він також вибудовував навколо розділки вільним стилем, на чемпіонаті світу в Оберстдорфі.

Одним із факторів, який може зупинити Клебо, є стан снігового полотна. У Валь ді Ф'ємме панують теплі температури, сніг м'який, що робить гонку ще важчою. І для Клебо, який базово є спринтером, це погані новини. Міг би поборотися за медалі й Маттіс Стенсхаген, проте він захворів і вже повернувся в Норвегію.