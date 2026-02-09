Намагалися стабілізувати стрільбу: Підручний – про підготовку до індивідуальної гонки на Олімпіаді-2026

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про підготовку до індивідуальної гонки на Олімпійських іграх.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Біатлоніст працював над стрільбою, адже під час змішаної естафети він використав три додаткові патрони.

"В принципі, гонка (мікст) була нормальна, в плані фізичної підготовки все в порядку. Зі стрільбою були певні проблеми, але думаю, що були на це причини. Сьогодні намагалися на тренуванні стабілізувати стрільбу і попрацювати над помилками", – сказав він.

Підручний заявив, що зробить усе можливе, щоб показати хороший результат під час індивідувальної гонки.

"Індивідуальна гонка? Не дуже її полюбляю, але в кожній дисципліні треба боротися і показувати хороший результат. Буду завтра робити все можливо, аби реалізувати себе і в цій гонці", – розповів Підручний.

Індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Разом з Підручним бігтиме Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.