Гераскевич зробив першу заяву, вийшовши з зали суду CAS

Денис Іваненко — 13 лютого 2026, 12:51
Владислав Гераскевич
Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував свою судову справу в CAS через дискваліфікацію на Олімпійських іграх-2026.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

Спортсмен заявив, що його почули й тепер очікує на фінальне рішення.

"Були довгі розмови. Ми говорили дві з половиною годиною. Я дуже вдячний можливість висловиится, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що я невинний", – сказав Гераскевич.

Справу прокоментував й адвокат Євген Пронін, який представляє інтереси спортсмена.

"Процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершено. Він тривав дві з половиною години. Ми повністю виклали всю юридичну аргументацію, як письмово так і усно.

Владислав віддав цьому процесу всі ті сили, які мав би віддати на спортивній арені, але цього права його позбавили. Далі слово за арбітром. Чекаємо на рішення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що український скелетоніст подав апеляцію на своє відсторонення від участі в Олімпіаді. Йому заборонили змагатись у "шоломі пам'яті", на якому зображені понад 20 спортсменів, яких вбили росіяни.

У Сенаті Італії прозвучав потужний спіч на підтримку Гераскевича
