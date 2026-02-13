Гераскевич зробив першу заяву, вийшовши з зали суду CAS
Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував свою судову справу в CAS через дискваліфікацію на Олімпійських іграх-2026.
Його слова цитує Суспільне Спорт.
Спортсмен заявив, що його почули й тепер очікує на фінальне рішення.
"Були довгі розмови. Ми говорили дві з половиною годиною. Я дуже вдячний можливість висловиится, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що я невинний", – сказав Гераскевич.
Справу прокоментував й адвокат Євген Пронін, який представляє інтереси спортсмена.
"Процес Владислава Гераскевича проти МОК та IBSF за швидкою процедурою завершено. Він тривав дві з половиною години. Ми повністю виклали всю юридичну аргументацію, як письмово так і усно.
Владислав віддав цьому процесу всі ті сили, які мав би віддати на спортивній арені, але цього права його позбавили. Далі слово за арбітром. Чекаємо на рішення", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що український скелетоніст подав апеляцію на своє відсторонення від участі в Олімпіаді. Йому заборонили змагатись у "шоломі пам'яті", на якому зображені понад 20 спортсменів, яких вбили росіяни.