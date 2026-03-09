Українська правда
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 3. Шість фіналів в супергіганті, але без українців

Владислав Дудка — 9 березня 2026, 01:00
Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 3. Шість фіналів в супергіганті, але без українців

В понеділок на півночі Італії пройдуть старти в рамках третього змагального дня, на яких будуть розіграні шість комплектів нагород і всі в супергіганті в гірських лижах. Також продовжаться змагання з керлінгу та хокею.

Виступи українців 9 березня

Сьогодні представники паралімпійської збірної України не стартують.

Україна на Паралімпіаді-2026: рекордні ліцензії, дебютанти та медальні надії

Де дивитися

Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне спорт та регіональні канали мовника.

Розклад змагань 9 березня

  • 10:00. 🥇 Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки (VI, Standing, Sitting) та чоловіки (VI, Standing, Sitting). (Медальні події, всі класи, фініш ~07:30–08:00).
  • 10:35. Керлінг на візках. Змішана команда, Round Robin.

Південна Корея – Великобританія
Швеція – США
Канада – Латвія
Словаччина – Італія

  • 11:05. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група A. Китай – Італія
  • 14:35. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група B. Чехія – Словаччина
  • 15:35. Керлінг на візках. Змішані пари (Mixed Doubles), Round Robin.Латвія – Японія

Італія – Великобританія
США – Китай
Південна Корея – Естонія

  • 18:05. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група A. Німеччина – США
  • 19:35. Керлінг на візках. Змішана команда, Round Robin.

Норвегія – Китай
Південна Корея – Словаччина
Великобританія – Швеція
США – Латвія

  • 21:35. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група B. Японія – Канада
Фото Чотири медалі в біатлоні: підсумки Паралімпіади для українців за 8 березня
