Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 3. Шість фіналів в супергіганті, але без українців
В понеділок на півночі Італії пройдуть старти в рамках третього змагального дня, на яких будуть розіграні шість комплектів нагород і всі в супергіганті в гірських лижах. Також продовжаться змагання з керлінгу та хокею.
Виступи українців 9 березня
Сьогодні представники паралімпійської збірної України не стартують.
Де дивитися
Основним транслятором змагань в Україні є канали Суспільне Спорт, сайт Суспільне спорт та регіональні канали мовника.
Розклад змагань 9 березня
- 10:00. 🥇 Парагірськолижний спорт. Super-G, жінки (VI, Standing, Sitting) та чоловіки (VI, Standing, Sitting). (Медальні події, всі класи, фініш ~07:30–08:00).
- 10:35. Керлінг на візках. Змішана команда, Round Robin.
Південна Корея – Великобританія
Швеція – США
Канада – Латвія
Словаччина – Італія
- 11:05. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група A. Китай – Італія
- 14:35. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група B. Чехія – Словаччина
- 15:35. Керлінг на візках. Змішані пари (Mixed Doubles), Round Robin.Латвія – Японія
Італія – Великобританія
США – Китай
Південна Корея – Естонія
- 18:05. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група A. Німеччина – США
- 19:35. Керлінг на візках. Змішана команда, Round Robin.
Норвегія – Китай
Південна Корея – Словаччина
Великобританія – Швеція
США – Латвія
- 21:35. Парахокей (Sled Hockey). Попередній раунд, Група B. Японія – Канада