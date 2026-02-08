Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Триразовий олімпійський чемпіон був госпіталізований через падіння в Кортіні

Руслан Травкін — 8 лютого 2026, 15:22
Триразовий олімпійський чемпіон був госпіталізований через падіння в Кортіні
Георг Хакль
Getty images

Легенда санного спорту Георг Хакль впав під час підготовки до вирішальних стартів на Олімпійських іграх 2026. Тренера збірної Австрії, який тричі вигравав "золото" ОІ згодом госпіталізовали.

Про це пише Sport.de.

"Я хотів подивитися на тренування своїх саночників. Я пішов стежкою і трохи піднявся вгору, щоб подивитися на трасу. Це моя робота.

На жаль, щось відламалося піді мною, і я впав з висоти 1,80 метра, вдарившись головою. У мене щонайменше вивихнуло плече, тепер мені треба до лікарні", – сказав 59-річний фахівець.

Чи зможе Хакль бути присутнім на церемонії нагородження в неділю ввечері, опівдні все ще було незрозуміло.

Чемпіон світу німець Макс Лангенхан лідирує перед вирішальними забігами, тоді як протеже Хакля, Йонас Мюллер з Австрії, посідає друге місце, відстаючи від нього на 0,162 секунди. Третій і четвертий забіги розпочнуться о 18:00 за київським часом.

Хакль – один із найуспішніших саночників в історії Олімпіади, який виграв золоті медалі в індивідуальних стартах на трьох (1992, 1994 та 1998 роках) Іграх поспіль.

Після багатьох років роботи тренером німецької команди, з 2022 року він тренує збірну Австрії.

Нагадаємо, 52-річна австрійська сноубордистка вийшла у фінал Олімпіади-2026

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Санний спорт

Олімпійські ігри 2026

Другу гірськолижницю евакуювали на гелікоптері після моторошної травми на ОІ-2026
Лижні гонки. Клебо завоював своє шосте олімпійське золото
Джонсон – олімпійська чемпіонка в швидкісному спуску, Вонн жахливо впала
Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі
42-річна японка встановила абсолютний олімпійський рекорд

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік