Триразовий олімпійський чемпіон був госпіталізований через падіння в Кортіні

Легенда санного спорту Георг Хакль впав під час підготовки до вирішальних стартів на Олімпійських іграх 2026. Тренера збірної Австрії, який тричі вигравав "золото" ОІ згодом госпіталізовали.

Про це пише Sport.de.

"Я хотів подивитися на тренування своїх саночників. Я пішов стежкою і трохи піднявся вгору, щоб подивитися на трасу. Це моя робота. На жаль, щось відламалося піді мною, і я впав з висоти 1,80 метра, вдарившись головою. У мене щонайменше вивихнуло плече, тепер мені треба до лікарні", – сказав 59-річний фахівець.

Чи зможе Хакль бути присутнім на церемонії нагородження в неділю ввечері, опівдні все ще було незрозуміло.

Чемпіон світу німець Макс Лангенхан лідирує перед вирішальними забігами, тоді як протеже Хакля, Йонас Мюллер з Австрії, посідає друге місце, відстаючи від нього на 0,162 секунди. Третій і четвертий забіги розпочнуться о 18:00 за київським часом.

Хакль – один із найуспішніших саночників в історії Олімпіади, який виграв золоті медалі в індивідуальних стартах на трьох (1992, 1994 та 1998 роках) Іграх поспіль.

Після багатьох років роботи тренером німецької команди, з 2022 року він тренує збірну Австрії.

