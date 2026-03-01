Лідери збірної України з санного спорту оновили свої рекорди на етапі Кубку світу в Санкт-Моріці

Українські санкарі продемонстрували високі результати на першому етапі Кубку світу, що відбувся у швейцарському Санкт-Моріці. Одразу кілька українських спортсменів змогли оновити особисті рекорди.

У чоловічих одиночних санах єдиний представник України Антон Дукач посів 11-те місце з результатом 2:14.803, що стало його найкращим показником у поточному сезоні. Перемогу ж здобув німець Макс Лангенхан із загальним часом 2:12.402.

У жіночих одиночних змаганнях золото здобула представниця Німеччини Юлія Таубіц, яка показала час 1:48.144. Українка Юліанна Туницька фінішувала 12-ю (1:49.343), встановивши найкращий результат у кар'єрі на етапах Кубку світу, а Олена Смага завершила заїзд одразу за нею — на 13-й позиції із часом 1:49.437.

Жіночий екіпаж у складі Олени Стецків та Олександри Мох зміг пробитися до десятки найкращих, фінішувавши на 9-му місці (1:50.615) у гонці, де тріумфували італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер із часом 1:48.506.

У змаганнях чоловічих двійок переможцями стали австрійці Томас Штой та Вольфганг Кіндль з результатом 1:46.693. Українські пари Ігор Гой і Назарій Качмар (1:48.873) та Данило Марціновський й Богдан Бабура (1:49.569) розташувалися на 12-му та 13-му місцях відповідно.

Нагадаємо, що на цьогорічних Олімпійських іграх збірна України з санного спорту посіла 6-те місце в естафеті. Цей показник став найкращим результатом українців на турнірі.