Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Санний спорт

Лідери збірної України з санного спорту оновили свої рекорди на етапі Кубку світу в Санкт-Моріці

Микола Літвінов — 1 березня 2026, 23:15
Лідери збірної України з санного спорту оновили свої рекорди на етапі Кубку світу в Санкт-Моріці
Юліанна Туницька
НОК України

Українські санкарі продемонстрували високі результати на першому етапі Кубку світу, що відбувся у швейцарському Санкт-Моріці. Одразу кілька українських спортсменів змогли оновити особисті рекорди.

У чоловічих одиночних санах єдиний представник України Антон Дукач посів 11-те місце з результатом 2:14.803, що стало його найкращим показником у поточному сезоні. Перемогу ж здобув німець Макс Лангенхан із загальним часом 2:12.402.

У жіночих одиночних змаганнях золото здобула представниця Німеччини Юлія Таубіц, яка показала час 1:48.144. Українка Юліанна Туницька фінішувала 12-ю (1:49.343), встановивши найкращий результат у кар'єрі на етапах Кубку світу, а Олена Смага завершила заїзд одразу за нею — на 13-й позиції із часом 1:49.437.

Жіночий екіпаж у складі Олени Стецків та Олександри Мох зміг пробитися до десятки найкращих, фінішувавши на 9-му місці (1:50.615) у гонці, де тріумфували італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер із часом 1:48.506.

У змаганнях чоловічих двійок переможцями стали австрійці Томас Штой та Вольфганг Кіндль з результатом 1:46.693. Українські пари Ігор Гой і Назарій Качмар (1:48.873) та Данило Марціновський й Богдан Бабура (1:49.569) розташувалися на 12-му та 13-му місцях відповідно.

Нагадаємо, що на цьогорічних Олімпійських іграх збірна України з санного спорту посіла 6-те місце в естафеті. Цей показник став найкращим результатом українців на турнірі.

Читайте також :
Україна показала найгірший результат в історії на Олімпійських іграх 2026 року
Санний спорт

Санний спорт

Мотивація від батьків на рукавичках: найбажаніша спортсменка Олімпіади виступила із милим меседжем
Курйоз із телефонним дзвінком. Олімпійському чемпіону довелося просити вибачення у канцлера Мерца
"Ми будемо стояти за Україну": латвійські санкарі підтримали Гераскевича після дискваліфікації
Україна посіла 6-те місце в командній естафеті на ОІ-2026, золото здобула команда Німеччини
Найзавидніша наречена Олімпіади: спортсменка США отримала 600 пропозицій побачень

Останні новини