Дуже сумно: Марусяк – про виступ на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 16 лютого 2026, 21:50
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк оцінив свої результати на Олімпійських іграх-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Якщо чесно, то дуже сумно, бо ми сподівалися на інший результат.

Чи виконав найкращий стрибок на Олімпіаді у суперкомандах? Швидше всього, що так, бо плюс-мінус у стіл влучив. Звиклося, вже трохи звикається. Декілька стрибків робиш, і ти вже звикаєш до трампліна, але все одно, не те, чого б хотілось", – сказав Марусяк.

Марусяк розчарований своїми стрибками на Іграх, адже він так і не зміг пристосуватися до трампліна.

"Висновок? Що ми трошки облажалися. Не знаю, що навіть сказати. Напевно, якби могли пострибати на цих трамплінах, то може б зрозуміли цей трамплін краще і нам було б легше. Насправді не знаю, як було б, бо влітку стрибали — суттєво інший він був, ніж зараз", – розповів Марусяк.

Нагадаємо, Україна посіла 14 місце в командному турнірі зі стрибків на лижах з трампліна.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.

