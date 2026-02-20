Радий, що зумів на такій ноті завершити цю Олімпіаду: Мандзин – про 10-те місце у масстарті

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свій виступ у масстарті на Олімпійських іграх-2026, наголосивши, що це хороший початок для його подальшої кар'єри.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"10-те місце – другий топрезультат у масстартах кар'єри? Звісно, що це позитив. Місце хороше, і я радий, в принципі, що зумів на такій ноті завершити цю Олімпіаду. Звісно, десь у мріях було набагато вище місце, фініш на подіумі.

Але маленькими кроками ідемо, одразу вище голови теж стрибати не буду – потім нецікаво. Тому, звісно, це хороший початок для подальшої моєї кар'єри, тому я задоволений, що сьогодні вийшов такий результат", – сказав Мандзин.

Раніше подібне досягнення підкорювалося лише Андрію Дериземлі, Сергію Семенову та Сергію Седнєву.

Нагадаємо, перемогу в гонці здобув представник Норвегії Йоганнес Дале-Шевдаль, а ще один представник України Дмитро Підручний фінішував 17-м.