На стійці через важкі погодні умови була лотерея: Підручний – про виступ у масстарті на ОІ-2026

Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у масстарті на Олімпійських іграх-2026, поскаржившись на важкі погодні умови на стрільбищі.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Взагалі сьогодні важкі погодні умови на стрільбищі. Вітер дуже часто міняється: то слабший, то сильніший, і з одного боку, і з іншого. Вже на пристрілці було важко пристрілятися, тому що він постійно змінюється і сила вітру змінюється. Ловити цей момент під час пострілів дуже важко.

Десь на першій стійці трішки зміна вітру пішла, і я, можливо, не відреагував так, як треба було – два габарита не закрилися. Хоча на другу лежку прийшов, поправки не робив, і вже був "нуль". Трішки прикро було за ці два промахи", – сказав Підручний.

Він додав, що на стійці взагалі була лотерея.

"А стосовно стійки – там була така лотерея. На першій стійці перші три постріли були у середньому вітрі і він не був такий поривчастим, а потім на два постріли сильний задмухав. Вітер настільки був сильний, що взагалі там установку можна було звалити – ось і ці два промахи. На останній стійці також старався на нуль відпрацювати, але оцей один постріл не вдався.

Чи вистачало психологічного і фізичного ресурсу? У принципі так, більш-менш нормально. Звичайно, що відчувається втома: шостий старт і кожна гонка, вона дуже важка. На цій висоті кожна гонка відчувається як дві. Міг боротися з тими, з ким їхав на трасі, старався боротися. На останньому колі вже трішки не вистачило", – підкреслив Дмитро.

Нагадаємо, Дмитро Підручний фінішував у гонці 17-м, водночас його земляк Віталій Мандзин замкнув топ-10, а перемогу здобув представник Норвегії Йоганнес Дале-Шевдаль.