Можливо, не повірите, – Мандзин пояснив появу шраму на обличчі

Український біатлоніст Віталій Мандзин прибув на Олімпійські ігри 2026 зі шрамом. Зміни на обличчі помітили представники ЗМІ.

В інтерв'ю Суспільне Спорт 22-річний спортсмен пояснив появу пошкодження.

Шрам на обличчі Віталія з'явився за побутових оставин, про що він відверто розповів.

"Це такий був момент на зборі, трішки неприємний. Вдарився об двері. Можливо, багато хто не повірить, але це так і було. Тому нічого страшного. Живий, здоровий і готовий стартувати", – сказав Мандзин.

Зазначимо, що Віталій Мандзин разом з Дмитром Підручним візьмуть участь у змішаній естафеті. Гонка відкриє біатлонну програму змагань Олімпіади-2026. Спортсмени вийдуть на старт 8 лютого о 15:05.

Загалом на Іграх буде розіграно 11 медальних комплектів у біатлоні. Остання гонка запланована на 21 лютого.

Україну на Олімпійських іграх представлять 46 спортсменів. Усі виступи наших атлетів ви можете детальніше переглянути за посиланням.