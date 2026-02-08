Хвилювання немає: Мандзин – про дебют на Олімпійських іграх

22-річний український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свою готовність дебютувати на Олімпійських іграх.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Насправді я вже це неодноразово казав і повторюю: різниця між цими змаганнями і Кубками світу – лише олімпійські кільця повсюди. Нічого іншого тут немає, тому наразі хвилювання немає. Звісно, що перед самими стартами буде якийсь мандраж, але це звична справа для будь-якої людини. Побачимо, але наразі впевненість і віра в себе – на найвищому рівні", – сказав він.

Першою гонкою на Іграх для біатлоніста стане змішана естафета.

"Перш за все, я сам перед собою ставлю завдання — якісно провести гонку і зробити якомога кращий результат для команди. Виходжу на трасу і просто показую те, що вмію; те, що знаю. Старатимусь зробити все від себе найкраще", – розповів Мандзин.

Зазначимо, що змішана естафета розпочнеться 8 лютого о 15:05 за київським часом. Вона стане першою з 11 біатлонних гонок на турнірі.

Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого. Ним стане жіночий масстарт.

Нагадаємо, що нашу збірну на Олімпіаді представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.