Хвилювання немає: Мандзин – про дебют на Олімпійських іграх

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 09:36
Хвилювання немає: Мандзин – про дебют на Олімпійських іграх
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

22-річний український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свою готовність дебютувати на Олімпійських іграх.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Насправді я вже це неодноразово казав і повторюю: різниця між цими змаганнями і Кубками світу – лише олімпійські кільця повсюди. Нічого іншого тут немає, тому наразі хвилювання немає. Звісно, що перед самими стартами буде якийсь мандраж, але це звична справа для будь-якої людини. Побачимо, але наразі впевненість і віра в себе – на найвищому рівні", – сказав він.

Першою гонкою на Іграх для біатлоніста стане змішана естафета.

"Перш за все, я сам перед собою ставлю завдання — якісно провести гонку і зробити якомога кращий результат для команди. Виходжу на трасу і просто показую те, що вмію; те, що знаю. Старатимусь зробити все від себе найкраще", – розповів Мандзин.

Зазначимо, що змішана естафета розпочнеться 8 лютого о 15:05 за київським часом. Вона стане першою з 11 біатлонних гонок на турнірі.

Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого. Ним стане жіночий масстарт.

Меркушина розповіла, чому українські біатлоністи пропустили церемонію відкриття Олімпіади

Нагадаємо, що нашу збірну на Олімпіаді представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

