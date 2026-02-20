Не вистачило швидкості: дебютант ОІ-2026 Кузнецов оцінив виступ у кваліфікації лижної акробатиці
Максим Кузнецов
НОК України
Український фристайліст Максим Кузнецов оцінив свій виступ у кваліфікації змагань з лижної акробатики Олімпійських ігор 2026.
Слова 22-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.
Максим назвав недоліки, які не дозволи йому пробитися у фінал змагань.
"Як бути олімпійцем? Прикольно. Трішки мандражу було на першому стрибку, але на другий він вже зник повністю. Зміг спокійніше виконати, але, я так розумію, швидкості було мало.
У першому стрибку було ніби багато швидкості. Не знаю, як би я зробив гарний відхід. Чи зміг би витягнути цей стрибок? Не знаю. А на другий не вистачило швидкості", – сказав Кузнецов.
Зазначимо, Максим Кузнецов зайняв 23 місце у кваліфікації, набравши у найкращій спробі 68.88 бала.
Нагадаємо, що за підсумком кваліфікації лише один з чотирьох українців зумів пробитися до фіналу змагань з лижної акробатики. Олександр Окіпнюк посів шосте місце, потрапивши до топ-12.
