Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Не вистачило швидкості: дебютант ОІ-2026 Кузнецов оцінив виступ у кваліфікації лижної акробатиці

Сергій Шаховець — 20 лютого 2026, 15:28
Максим Кузнецов
НОК України

Український фристайліст Максим Кузнецов оцінив свій виступ у кваліфікації змагань з лижної акробатики Олімпійських ігор 2026.

Слова 22-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.

Максим назвав недоліки, які не дозволи йому пробитися у фінал змагань.

"Як бути олімпійцем? Прикольно. Трішки мандражу було на першому стрибку, але на другий він вже зник повністю. Зміг спокійніше виконати, але, я так розумію, швидкості було мало.
У першому стрибку було ніби багато швидкості. Не знаю, як би я зробив гарний відхід. Чи зміг би витягнути цей стрибок? Не знаю. А на другий не вистачило швидкості", – сказав Кузнецов.

Зазначимо, Максим Кузнецов зайняв 23 місце у кваліфікації, набравши у найкращій спробі 68.88 бала.

Нагадаємо, що за підсумком кваліфікації лише один з чотирьох українців зумів пробитися до фіналу змагань з лижної акробатики. Олександр Окіпнюк посів шосте місце, потрапивши до топ-12.

