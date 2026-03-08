Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Це вже закономірність: Ковалевський – про український подіум на Паралімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 8 березня 2026, 14:25
Це вже закономірність: Ковалевський – про український подіум на Паралімпіаді-2026
Анатолій Ковалевський
Департамент молоді та спорту м.Києва

Український парабіатлоніст Анатолій Ковалевський поділився емоціями після виступу в спринті, в якому "синьо-жовті" забрали усі нагороди.

Слова 35-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.

Ковалевський зазначив, що на попередній Паралімпіаді українці теж зайняли весь подіум.

"У нашій команді це (потрійний подіум – ред.) вже не вперше, бо ми і у Пекіні мали весь подіум. Це вже як закономірність у нас у команді. Ми показуємо, що дуже сильні у своїй роботі, тому будемо надалі старатись, боротись і, можливо, в майбутньому будемо показувати ще вищі результати", – розповів Ковалевський.

Зазначимо, що у спринтерській гонці в класі серед людей з порушенням зору Ковалевський виборов бронзову медаль, відставши від українця Ярослава Решетинського на 3,7 секунди. Чемпіоном Паралімпіади-2026 став Олександр Казік.

Для Ковалевського ця медаль стала четвертою в кар'єрі. На рахунку українця два "срібла" (2014, 2022) та дві "бронзи" (2018, 2026). Загалом Анатолій змагався на п'ятьох Паралімпійських іграх, починаючи з Ванкувера-2010.

У неділю, 8 березня, Ковалевський змагатиметься в індивідуальній гонці, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою трансляцією другого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Анатолій Ковалевський Паралімпіада-2026

Паралімпіада-2026

Романюк посів 5 місце в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026
Підтримала успіх Радя: Кононова вдруге піднялася на п'єдестал Паралімпіади-2026
Українець Радь виграв другу медаль на Паралімпіаді-2026
Оксана Мастерс зупинилась за крок від медалі в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026
Паралімпіада-2026. День 2. Текстова трансляція

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік