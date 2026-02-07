Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Траса на витривалість: Коцар – про підготовку до старту на Олімпійських іграх

Олександр Булава — 7 лютого 2026, 11:16
Катерина Коцар
НОК України

Фрістайлістка Катерина Коцар розповіла про свій стан перед стартом на зимових Олімпійських іграх-2026.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

Катерина першою в історії України відібралася на Олімпійські ігри 2026 одразу у двох видах фрістайлу – слоупстайлі та бігейрі.

"Я у захваті. Насправді я вважаю перемогою вже те, що нарешті є український прапор в стартлисті на Олімпійських іграх у слоупстайлі і бігейрі. Дуже рада, що нам вдалось потрапити на Олімпіаду. Намагатимуся насолоджуватись цим процесом і врешті показати щось гарне.

Хвилювання? Звісно, є, перед кожними змаганнями воно присутнє. Десь починаєш думати про якісь помилки, що колись десь там ти падала. Це невід'ємний теж процес, але боремося з ним", – сказала вона.

Читайте також :
Відео 7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл

Також спортсменка оцінила трасу, де вона буде виступати у слоупстайлі.

"Траса складна. Вона така – як виклик, але при цьому дуже якісна, класна, крута. Хотілось б на таких трасах виступати частіше. У нас взагалі траси ніколи не повторюються – це фішка нашого спорту, що всі учасники одночасно з ними знайомляться і у місцевих спортсменів немає привілею, що вони на цій трасі вже катались.

Чи найскладніша вона у моїй кар'єрі? Напевно, ні, але достатньо складна на витривалість, бо аж сім секцій: чотири рейлові і потім три трампліни. Ти не встигаєш між ними якось вдихнути-видихнути – тільки приземлив одну секцію, зразу їдеш на наступну та готуєшся до трюку. Я б сказала, що це на витривалість траса", – розповіла Коцар.

Її перший старт відбудеться сьогодні, 7 лютого, о 11:30.

Читайте також :
Мілан-Кортіна-2026. День 2. Текстова трансляція

Катерина у цьому сезоні посіла 17 місце в загальному заліку Кубку світу і записала на своє ім'я першу історичну медаль – "срібло" на грудневому етапі в Стімбоуті (США).

