Велика Британія обіграла США в битві лідерів: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026
У суботу, 7 лютого, відбулися матчі попереднього етапу змагань з керлінгу в змішаних парах на зимових Олімпійських іграх-2026.
В межах 7-ї сесії Велика Британія перемогла Канаду, а Швеція розгромила Швейцарію
Пізніше розпочалася восьма сесія – Норвегія мінімально здолала Естонію, Чехія обіграла Південну Корею, Швеція здолала Італію, а Велика Британія в битві лідерів у важкому матчі здолала США.
7 лютого
Сесія 7
Велика Британія – Канада 7:5
Швейцарія – Швеція 7:13
Сесія 8
Естонія – Норвегія 5:6
Чехія – Південна Корея 4:9
Швеція – Італія 9:4
Велика Британія – США 6:4
Сесія 9
- 20:05 Південна Корея – США
- 20:05 Канада – Естонія
- 20:05 Чехія – Швейцарія
- 20:05 Норвегія – Італія
Зазначимо, що турнір з керлінгу триватимуть усі 18 змагальних днів Олімпіади-2026. В плейоф проходять 4 найкращі команди. Детальніше про цей вид спорту можна почитати за цим посиланням.
Нагадаємо, що всі команди зіграють між собою по одному разу. З результатами третього дня можна ознайомитись ТУТ.
Турнірна таблиця
- Велика Британія – 7 перемог
- США – 4 перемоги, 1 поразка
- Швеція – 4 перемоги, 3 поразки
- Канада – 3 перемоги, 2 поразки
- Італія – 3 перемоги, 2 поразки
- Норвегія – 2 перемоги, 3 поразки
- Швейцарія – 2 перемоги, 3 поразки
- Чехія – 1 перемога, 4 поразки
- Естонія – 1 перемога, 4 поразки
- Південна Корея – 5 поразок
Україна не бере участі в змаганнях з керлінгу. "Синьо-жовті" будуть представлені в 11 з 16 видів спорту. Загалом на Олімпійських іграх-2026 змагатиметься 46 українців.