Велика Британія обіграла США в битві лідерів: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026

У суботу, 7 лютого, відбулися матчі попереднього етапу змагань з керлінгу в змішаних парах на зимових Олімпійських іграх-2026.

В межах 7-ї сесії Велика Британія перемогла Канаду, а Швеція розгромила Швейцарію

Пізніше розпочалася восьма сесія – Норвегія мінімально здолала Естонію, Чехія обіграла Південну Корею, Швеція здолала Італію, а Велика Британія в битві лідерів у важкому матчі здолала США.

Олімпійські ігри 2026. Керлінг

Попередній етап, змішані пари

7 лютого

Сесія 7

Велика Британія – Канада 7:5

Швейцарія – Швеція 7:13

Сесія 8

Естонія – Норвегія 5:6

Чехія – Південна Корея 4:9

Швеція – Італія 9:4

Велика Британія – США 6:4

Сесія 9

20:05 Південна Корея – США

20:05 Канада – Естонія

20:05 Чехія – Швейцарія

20:05 Норвегія – Італія

Зазначимо, що турнір з керлінгу триватимуть усі 18 змагальних днів Олімпіади-2026. В плейоф проходять 4 найкращі команди. Детальніше про цей вид спорту можна почитати за цим посиланням.

Нагадаємо, що всі команди зіграють між собою по одному разу. З результатами третього дня можна ознайомитись ТУТ.

Турнірна таблиця

Велика Британія – 7 перемог США – 4 перемоги, 1 поразка Швеція – 4 перемоги, 3 поразки Канада – 3 перемоги, 2 поразки Італія – 3 перемоги, 2 поразки Норвегія – 2 перемоги, 3 поразки Швейцарія – 2 перемоги, 3 поразки Чехія – 1 перемога, 4 поразки Естонія – 1 перемога, 4 поразки Південна Корея – 5 поразок

Україна не бере участі в змаганнях з керлінгу. "Синьо-жовті" будуть представлені в 11 з 16 видів спорту. Загалом на Олімпійських іграх-2026 змагатиметься 46 українців.