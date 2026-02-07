Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Велика Британія обіграла США в битві лідерів: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 7 лютого 2026, 17:30
Велика Британія обіграла США в битві лідерів: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026

У суботу, 7 лютого, відбулися матчі попереднього етапу змагань з керлінгу в змішаних парах на зимових Олімпійських іграх-2026.

В межах 7-ї сесії Велика Британія перемогла Канаду, а Швеція розгромила Швейцарію

Пізніше розпочалася восьма сесія – Норвегія мінімально здолала Естонію, Чехія обіграла Південну Корею, Швеція здолала Італію, а Велика Британія в битві лідерів у важкому матчі здолала США.

Олімпійські ігри 2026. Керлінг
Попередній етап, змішані пари

7 лютого

Сесія 7

Велика Британія – Канада 7:5

Швейцарія – Швеція 7:13

Сесія 8

Естонія – Норвегія 5:6

Чехія – Південна Корея 4:9

Швеція – Італія 9:4

Велика Британія – США 6:4

Сесія 9

  • 20:05 Південна Корея – США
  • 20:05 Канада – Естонія
  • 20:05 Чехія – Швейцарія
  • 20:05 Норвегія – Італія

Зазначимо, що турнір з керлінгу триватимуть усі 18 змагальних днів Олімпіади-2026. В плейоф проходять 4 найкращі команди. Детальніше про цей вид спорту можна почитати за цим посиланням.

Нагадаємо, що всі команди зіграють між собою по одному разу. З результатами третього дня можна ознайомитись ТУТ.

Турнірна таблиця 

  1. Велика Британія – 7 перемог
  2. США – 4 перемоги, 1 поразка
  3. Швеція – 4 перемоги, 3 поразки
  4. Канада – 3 перемоги, 2 поразки
  5. Італія – 3 перемоги, 2 поразки
  6. Норвегія – 2 перемоги, 3 поразки
  7. Швейцарія – 2 перемоги, 3 поразки
  8. Чехія – 1 перемога, 4 поразки
  9. Естонія – 1 перемога, 4 поразки
  10. Південна Корея – 5 поразок

Україна не бере участі в змаганнях з керлінгу. "Синьо-жовті" будуть представлені в 11 з 16 видів спорту. Загалом на Олімпійських іграх-2026 змагатиметься 46 українців.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 результати матчів керлінг

керлінг

США обіграли Канаду в битві лідерів, дві перемоги Великої Британії: результати матчів з керлінгу на ОІ-2026
Дві перемоги США, впевнена гра від Канади: результати перших матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026
Наймиліший момент Олімпіади: команда з керлінгу попалася в об'єктиви камер зі своїм немовлям
Розгром від Швеції, впевнена перемога Канади: результати перших матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026
Олімпіада-2026 почалася із курйозу: змагання з керлінгу перервали через вимкнення світла

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік