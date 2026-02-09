Визначилися півфінальні пари турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026: результати матчів

У понеділок, 9 лютого, відбулися останні матчі попереднього етапу змішаного турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Поєдинки вже не мали турнірного значення, адже усі чотири півфіналісти визначилися напередодні.

Мінімальну перемогу над збірною США здобула Італія, яка випередила суперників у боротьбі за другу сходинку.

В інших матчах Чехія обіграла Естонію, Норвегія здолала Південну Корею, а збірна Канада команду Швейцарії.

Олімпійські ігри 2026. Керлінг

Попередній етап, змішані пари

8 лютого

Сесія 13

Швейцарія – Канада 4:8

США – Італія 6:7

Норвегія – Південна Корея 8:5

Чехія – Естонія 8:4

Таким чином, у півфіналі Велика Британія зіграє проти Швеції, а Італія зустрінеться зі збірною США. Півфінальні матчі відбудуться 9 лютого та розпочнуться о 19:05 за київським часом.

Півфінали турніру з керлінгу:

19:05. Велика Британія – Швеція

19.05. Італія – США

Володарі медалей змішаного турніру з керлінгу визначаться у середу, 10 лютого.

Підсумкова турнірна таблиця

Велика Британія – 8 перемог, 1 поразка Італія – 6 перемог, 3 поразки США – 6 перемог, 3 поразки Швеція – 5 перемог, 4 поразки Канада – 5 перемоги, 5 поразок Норвегія – 4 перемоги, 5 поразок Швейцарія – 4 перемоги, 5 поразки Чехія – 3 перемоги, 6 поразок Південна Корея – 3 перемоги, 6 поразок Естонія – 2 перемоги, 7 поразок

Зазначимо, що турнір з керлінгу триватиме усі 18 змагальних днів Олімпіади-2026. Детальніше про цей вид спорту можна почитати за цим посиланням.