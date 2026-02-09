Визначилися півфінальні пари турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026: результати матчів
У понеділок, 9 лютого, відбулися останні матчі попереднього етапу змішаного турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.
Поєдинки вже не мали турнірного значення, адже усі чотири півфіналісти визначилися напередодні.
Мінімальну перемогу над збірною США здобула Італія, яка випередила суперників у боротьбі за другу сходинку.
В інших матчах Чехія обіграла Естонію, Норвегія здолала Південну Корею, а збірна Канада команду Швейцарії.
Сесія 13
Швейцарія – Канада 4:8
США – Італія 6:7
Норвегія – Південна Корея 8:5
Чехія – Естонія 8:4
Таким чином, у півфіналі Велика Британія зіграє проти Швеції, а Італія зустрінеться зі збірною США. Півфінальні матчі відбудуться 9 лютого та розпочнуться о 19:05 за київським часом.
Півфінали турніру з керлінгу:
- 19:05. Велика Британія – Швеція
- 19.05. Італія – США
Володарі медалей змішаного турніру з керлінгу визначаться у середу, 10 лютого.
Підсумкова турнірна таблиця
- Велика Британія – 8 перемог, 1 поразка
- Італія – 6 перемог, 3 поразки
- США – 6 перемог, 3 поразки
- Швеція – 5 перемог, 4 поразки
- Канада – 5 перемоги, 5 поразок
- Норвегія – 4 перемоги, 5 поразок
- Швейцарія – 4 перемоги, 5 поразки
- Чехія – 3 перемоги, 6 поразок
- Південна Корея – 3 перемоги, 6 поразок
- Естонія – 2 перемоги, 7 поразок
Зазначимо, що турнір з керлінгу триватиме усі 18 змагальних днів Олімпіади-2026. Детальніше про цей вид спорту можна почитати за цим посиланням.