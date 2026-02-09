Українська правда
Визначилися півфінальні пари турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026: результати матчів

Сергій Шаховець — 9 лютого 2026, 12:51
World Curling / Stephen Fisher

У понеділок, 9 лютого, відбулися останні матчі попереднього етапу змішаного турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Поєдинки вже не мали турнірного значення, адже усі чотири півфіналісти визначилися напередодні.

Мінімальну перемогу над збірною США здобула Італія, яка випередила суперників у боротьбі за другу сходинку.

В інших матчах Чехія обіграла Естонію, Норвегія здолала Південну Корею, а збірна Канада команду Швейцарії.

Олімпійські ігри 2026. Керлінг
Попередній етап, змішані пари
8 лютого

Сесія 13

Швейцарія – Канада 4:8

США – Італія 6:7

Норвегія – Південна Корея 8:5

Чехія – Естонія 8:4

Таким чином, у півфіналі Велика Британія зіграє проти Швеції, а Італія зустрінеться зі збірною США. Півфінальні матчі відбудуться 9 лютого та розпочнуться о 19:05 за київським часом.

Півфінали турніру з керлінгу:

  • 19:05. Велика Британія – Швеція
  • 19.05. Італія – США

Володарі медалей змішаного турніру з керлінгу визначаться у середу, 10 лютого.

Підсумкова турнірна таблиця

  1. Велика Британія – 8 перемог, 1 поразка
  2. Італія – 6 перемог, 3 поразки
  3. США – 6 перемог, 3 поразки
  4. Швеція – 5 перемог, 4 поразки
  5. Канада – 5 перемоги, 5 поразок
  6. Норвегія – 4 перемоги, 5 поразок
  7. Швейцарія – 4 перемоги, 5 поразки
  8. Чехія – 3 перемоги, 6 поразок
  9. Південна Корея – 3 перемоги, 6 поразок
  10. Естонія – 2 перемоги, 7 поразок

Зазначимо, що турнір з керлінгу триватиме усі 18 змагальних днів Олімпіади-2026. Детальніше про цей вид спорту можна почитати за цим посиланням.

