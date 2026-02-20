Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Велика Британія зустрінеться з Канадою у фіналі з керлінгу на Олімпійських іграх 2026

Микола Дендак — 20 лютого 2026, 00:00
Сьогодні, 19 лютого, відбулися півфінальні поєдинки в чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпійських іграх 2026.

Так, Велика Британія без проблем обіграла Швейцарію з рахунком 8:4, а Канада у напруженому поєдинку виявилася сильнішою за Норвегією (5:4).

Гра за 3 місце відбудеться завтра, 20 лютого, та розпочнеться о 20:05 за київським часом. А вирішальний поєдинок відбудеться вже 21 лютого – старт також о 20:05.

Зауважимо, що Канада є 3-разовим переможцем турніру з керлінгу на Олімпіаді. Колектив вигравав змагання у 2006, 2010, 2014 роках. В останньому переможному фіналі канадці обіграли саме Велику Британію. Також здобували два "срібла" (1998, 2002 роки).

Британці вигравали перший в історії олімпійський турнір з керлінгу – у 1924 році, і відтоді не здобувала золотих медалей. Натомість у колективу два срібла (2014, 2022 роки).

1/2 фіналу, чоловіки
19 лютого

Швейцарія – Велика Британія 4:8

Канада – Норвегія 5:4

Нагадаємо, що перші нагороди Олімпіади-2026 вже були розіграні у керлінгу в змішаних парах. Чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі здолали США, а "бронзу" завоювала Італія, яка переграла Велику Британію.

