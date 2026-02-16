Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Хочу вибачитися перед командою та тренером: Калініченнко – про виступ у парному турнірі стрибків з трампліна

Олексій Мурзак — 16 лютого 2026, 21:12
Хочу вибачитися перед командою та тренером: Калініченнко – про виступ у парному турнірі стрибків з трампліна
Віталій Калініченко
Reuters

Український стрибун з трампліна Віталій Калініченко прокоментував невдалий виступ у парному командному турнірі (SuperTeam), який на Олімпійських іграх-2026 розігрується вперше в історії, наголосивши, що він перегорів через надлишок емоцій. 

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"За свій стрибок хочу вибачитися перед командою та тренером. Було доволі емоційно, забагато емоцій перешкодили мені, що було менше контролю тоді, коли треба було. Забагато налаштував себе і вийшов поганий стрибок. І на цьому наші змагання зупинилися на першому раунді.

Через що саме перегорів? Не те, що треба (у топ-12). Більше думав про те, щоб зробити хороший, якісний стрибок, а не про топ-12. Але забагато емоцій. Дуже поганий стрибок. Не мав права робити такий стрибок, але він вже зроблений", – сказав Калініченко.

Нагадаємо, український дует у складі Калініченка та Марусяка у цій дисципліні посів 14-те місце, припинивши боротьбу за підсумками першої спроби.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Євген Марусяк Віталій Калініченко Олімпійські ігри-2026

Євген Марусяк

Стрибки з трампліна. Україна посіла 14 місце в командному турнірі Олімпіади-2026
Десь перенервували: тренер збірної України – про виступ на великому трампліні на ОІ-2026
Українські стрибуни не пробилися в топ-30 на великому трампліні на Олімпіаді-2026
Стрибки з трампліна. Українці не відібралися в другу спробу на Олімпіаді-2026
Мілан-Кортіна-2026. День 3. Вступ Гераскевича та перший фінал у "літаючих лижників"

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік