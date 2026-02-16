Хочу вибачитися перед командою та тренером: Калініченнко – про виступ у парному турнірі стрибків з трампліна

Український стрибун з трампліна Віталій Калініченко прокоментував невдалий виступ у парному командному турнірі (SuperTeam), який на Олімпійських іграх-2026 розігрується вперше в історії, наголосивши, що він перегорів через надлишок емоцій.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"За свій стрибок хочу вибачитися перед командою та тренером. Було доволі емоційно, забагато емоцій перешкодили мені, що було менше контролю тоді, коли треба було. Забагато налаштував себе і вийшов поганий стрибок. І на цьому наші змагання зупинилися на першому раунді.

Через що саме перегорів? Не те, що треба (у топ-12). Більше думав про те, щоб зробити хороший, якісний стрибок, а не про топ-12. Але забагато емоцій. Дуже поганий стрибок. Не мав права робити такий стрибок, але він вже зроблений", – сказав Калініченко.

Нагадаємо, український дует у складі Калініченка та Марусяка у цій дисципліні посів 14-те місце, припинивши боротьбу за підсумками першої спроби.

