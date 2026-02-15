Калініченко: Розчарування, наші очікування були більшими

Український стрибун з трампліна Віталій Калініченко підсумував результат Олімпійських ігор 2026 року на великому трампліні.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Калініченко не зумів потрапити до другої спроби особистого турніру, він зайняв 44 місце.

"Я б не сказав, що все пішло не так — було недалеко, щоб був кращий результат у нас. І за метрами, і за технікою було майже максимальні кращі стрибки на тренуваннях. Наші очікування були більшими, я розчарований.

Дощ не заважав, вітер був стабільний, всі були у рівних умовах. Стрибок не був аж такий поганий, але чомусь довелося швидко йти до приземлення", – сказав Калініченко.