18-річний фристайліст зазнав моторошного падіння на Олімпіаді-2026

Фінський фристайліст Еліас Лаюнен жорстко впав під час кваліфікації з біг-ейру на Олімпійських іграх 2026, що відбулася 15 лютого.

Про це повідомляє видання Yle.fi.

18-річний спортсмен після трампліну приземлився на голову і правий бік. Еліас не зміг самотужки піднятися, і йому на допомогу підбігли медики. З траси його забрали на ношах.

Олімпійський комітет Фінляндії повідомив, що Лаюнен вдарився головою, але після обстеження він почувається задовільно. У спортсмена не виявили нічого тривожного. Наразі Еліас знаходиться в лікарні під наглядом медиків.

Фінальні змагання з біг-ейру відбудуться у вівторок, 17 лютого.

Зазначимо, що Еліас є сином абсолютного олімпійського чемпіона з лижного двоборства Сампи Лаюнена. На Іграх-2002 фін завоював "золото" у спринті, індивідуальній гонці та командній першості.

Раніше повідомлялося, що українська фристайлістка Оксана Яцюк травмувалася напередодні старту на Олімпійських іграх 2026.