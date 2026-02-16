Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

18-річний фристайліст зазнав моторошного падіння на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 16 лютого 2026, 15:45
18-річний фристайліст зазнав моторошного падіння на Олімпіаді-2026
Еліас Лаюнен
Instagram Еліаса Лаюнена

Фінський фристайліст Еліас Лаюнен жорстко впав під час кваліфікації з біг-ейру на Олімпійських іграх 2026, що відбулася 15 лютого.

Про це повідомляє видання Yle.fi.

18-річний спортсмен після трампліну приземлився на голову і правий бік. Еліас не зміг самотужки піднятися, і йому на допомогу підбігли медики. З траси його забрали на ношах.

Олімпійський комітет Фінляндії повідомив, що Лаюнен вдарився головою, але після обстеження він почувається задовільно. У спортсмена не виявили нічого тривожного. Наразі Еліас знаходиться в лікарні під наглядом медиків.

Фінальні змагання з біг-ейру відбудуться у вівторок, 17 лютого.

Зазначимо, що Еліас є сином абсолютного олімпійського чемпіона з лижного двоборства Сампи Лаюнена. На Іграх-2002 фін завоював "золото" у спринті, індивідуальній гонці та командній першості.

Раніше повідомлялося, що українська фристайлістка Оксана Яцюк травмувалася напередодні старту на Олімпійських іграх 2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Фристайл

Олімпійські ігри 2026

Гірські лижі. Мейяр – олімпійський чемпіон у слаломі
Український шорт-трекіст Гандей може пропустити чвертьфінальний забіг ОІ-2026
Королева слоупстайла Зої Садомські: у 18 років стала легендою, у 20 – підкорила Олімпійську вершину
Російська пропаганда вигадала нові фейки про Гераскевича під час Олімпіади
Друга медаль на Іграх-2026: нідерландка Велзебур стала олімпійською чемпіонкою у шорт-треці на 1000 метрів

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік