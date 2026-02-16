18-річний фристайліст зазнав моторошного падіння на Олімпіаді-2026
Фінський фристайліст Еліас Лаюнен жорстко впав під час кваліфікації з біг-ейру на Олімпійських іграх 2026, що відбулася 15 лютого.
Про це повідомляє видання Yle.fi.
18-річний спортсмен після трампліну приземлився на голову і правий бік. Еліас не зміг самотужки піднятися, і йому на допомогу підбігли медики. З траси його забрали на ношах.
Олімпійський комітет Фінляндії повідомив, що Лаюнен вдарився головою, але після обстеження він почувається задовільно. У спортсмена не виявили нічого тривожного. Наразі Еліас знаходиться в лікарні під наглядом медиків.
Фінальні змагання з біг-ейру відбудуться у вівторок, 17 лютого.
Зазначимо, що Еліас є сином абсолютного олімпійського чемпіона з лижного двоборства Сампи Лаюнена. На Іграх-2002 фін завоював "золото" у спринті, індивідуальній гонці та командній першості.
Раніше повідомлялося, що українська фристайлістка Оксана Яцюк травмувалася напередодні старту на Олімпійських іграх 2026.