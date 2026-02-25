Після успішної Олімпіади культові тренери збірної Франції вирішили піти з команди

Культові тренери збірної Франції Жан-Поль Жакіно та Жан-П'єр Амат залишать національну команду після закінчення сезону Кубку світу-2025/26, знаючи, що вони виклалися на повну.

Їхні слова цитує Fondo Italia.

"Піти після Олімпіади означає піти без жалю. Я пройшов повне коло, і найпрекраснішим чином. Жіноча естафета зворушила мене; це було єдине, чого мені бракувало. Я думаю, що було б важко зробити краще. Моєю абсолютною мрією було виграти "золото" також і в чоловічій естафеті. І я досягнув цього. Завершення кар'єри – це частина природи речей, але піти таким чином – це кульмінація", – сказав Жакіно.

Жан-Поль планує присвятити себе гольфу та волонтерству.

"Я хочу проводити час на полі для гольфу, де я є партнером, поблизу озера Аннесі, у Фавержі. Я працюватиму там два дні на тиждень, по середах і четвергах. Я почну з 1 травня і продовжуватиму до кінця листопада. Я буду вивозити гравцям гольф-кар, збирати м'ячі".

Плани Амата дещо інші. Жан-П'єр натомість повністю зосередиться на риболовлі.

"У мене буде час порибалити. У мене багато друзів, які запрошують мене в різні місця на риболовлю, але у нас ніколи немає часу. А якщо я дуже засумую за біатлоном, то за двадцять хвилин від мого будинку є стадіон. Тренувати дітей легко, я не бачу жодних серйозних викликів на горизонті", – заявив Амат.

Біатлонні змагання на Іграх-2026 стали тріумфальними для французів. Представники цієї країни здобули 13 медалей: 6 золотих, 4 срібні і 2 бронзові.