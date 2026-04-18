Австрійська стрибунка завершила кар’єру, бо її нареченого не включили в тренерський штаб збірної

Відома австрійська стрибунка на лижах з трампліна Ліза Едер здивувала всіх рішенням завершити кар'єру в віці 24 років.

Про це повідомляє ORF.

Згодом з'ясувалося, що причиною такого рішення спортсменки стало небажання керівництва Австрійської лижної федерації включати до тренерського штабу збірної її нареченого, Мануеля Феттнера.

"Ліза висловила бажання, щоби її наречений став частиною тренерського штабу команди. Ми не могли задовольнити це бажання з багатьох причин. У нас є тренерський штаб на чолі з Томасом Дітхартом, який добре функціонує", – заявив спортивний директор команди Флоріан Лігль.

Наречений Едер, Мануель Феттнер – відомий австрійський стрибун, який завершив кар'єру наприкінці минулого сезону.

Сама Едер виступала на Кубку світу з 2018 року, здобула дві перемоги на етапах. В 2025 році завоювала срібло командного турніру чемпіонату світу.