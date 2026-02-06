Українська правда
Лижник, який "відморозив пеніс" на Олімпіаді-2022, не поїде на Ігри в Мілані

Богдан Войченко — 6 лютого 2026, 01:00
Лижник, який відморозив пеніс на Олімпіаді-2022, не поїде на Ігри в Мілані
Фінський лижник Ремі Ліндгольм, який здобув світову популярність після курйозного інциденту на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, не виступить на Іграх у Мілані-Кортіна.

Тоді спортсмен зазнав серйозного переохолодження під час марафонської гонки на 50 км, яка через екстремальні погодні умови була скорочена майже вдвічі. Ліндгольм зізнавався, що через мороз у мінус 17 градусів найбільше постраждав пеніс, а біль після зігрівання був "нестерпним".

Попри резонанс у медіа та навіть несподівані рекламні пропозиції, кар'єра спортсмена зіткнулася з новими труднощами. Минулого року він отримав стресовий перелом крижової кістки, що змусило його надовго припинити тренування та пройти складну реабілітацію.

Хоча Ліндгольм зумів повернутися до змагань у цьому сезоні, тренерський штаб збірної Фінляндії не включив його до складу на зимову Олімпіаду-2026.

Раніше повідомлялося, що організатори Олімпіади-2026 запобігли махінаціям стрибунів на лижах, які кололи вітаміни в зону паху, щоб мати кращу підйомну силу у польоті.

