Лижник, який "відморозив пеніс" на Олімпіаді-2022, не поїде на Ігри в Мілані

Фінський лижник Ремі Ліндгольм, який здобув світову популярність після курйозного інциденту на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, не виступить на Іграх у Мілані-Кортіна.

Про це повідомляє видання The Sun.

Тоді спортсмен зазнав серйозного переохолодження під час марафонської гонки на 50 км, яка через екстремальні погодні умови була скорочена майже вдвічі. Ліндгольм зізнавався, що через мороз у мінус 17 градусів найбільше постраждав пеніс, а біль після зігрівання був "нестерпним".

Попри резонанс у медіа та навіть несподівані рекламні пропозиції, кар'єра спортсмена зіткнулася з новими труднощами. Минулого року він отримав стресовий перелом крижової кістки, що змусило його надовго припинити тренування та пройти складну реабілітацію.

Хоча Ліндгольм зумів повернутися до змагань у цьому сезоні, тренерський штаб збірної Фінляндії не включив його до складу на зимову Олімпіаду-2026.

