Диво на снігу Пхенчхана-2018. Як Ледецька переписала історію зимових Олімпіад

17 лютого 2018 року, зимова Олімпіада у Пхенчхані, жіночий супергігант. Зіркова австрійка Анна Файт лідирує, випереджаючи на 0,10 секунди Тіну Вайратер. Вся група найсильніших уже відстартувала (власне, сама Анна її і завершувала), і австрійка, напевно, подумки вже надягала собі на шию золоту медаль.

Ця перемога мала стати для неї винагородою за всі страждання останніх років. Файт, яка в 2014 і 2015 роках ще під дівочим прізвищем Феннінгер двічі поспіль перемагала у загальному заліку Кубку світу, пропустила весь сезон-2015/16 через важку травму – розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Повернення після тієї травми було дуже важким. Спершу Анна була блідою тінню самої себе, і лише по ходу олімпійського сезону-2017/18 почала потроху повертатися на топовий рівень у супергіганті. Про те, щоби виступати в швидкісному спуску та гіганті на тому ж рівні, що і до травми, мова поки що не йшла. Супергігант був єдиним реальним медальним шансом австрійки на Олімпіаді в Пхенчхані, і вона вчепилася в нього зубами, видавши прекрасний заїзд.

Анна Файт Getty Images

І ось під 26-м номером на старт виходить Естер Ледецька. Зірка сноубордингу, яка кілька років тому почала пробувати свої сили на гірськолижному Кубку світу. Без особливих успіхів: так, у контрольних тренуваннях швидкісного спуску в неї періодично проскакували непогані заїзди, але в змаганнях видатних результатів не було. Лише одне потрапляння у топ-10 на Кубку світу – 7 місце в швидкісному спуску в канадському Лейк Луїсі на старті олімпійського сезону. Здавалося б, зовсім не той гірськолижний бекграунд, щоби змусити Файт переживати.

Проте Ледецька стартувала, і почало відбуватися щось незбагненне. Естер просто летіла по трасі, демонструючи найкращий графік. Чешка йшла не на межі ризику, а далеко за нею. Помилок не уникнути. І вони дійсно пішли. Після першої з них перевага Ледецької на передостанній контрольній позначці скоротилася з 0,18 до 0,04 секунди.

На останньому секторі – ще одна помарка, яка, здавалося б, мала позбавити Естер можливого золота. Потім вона ще й промахується за траєкторією на останньому трампліні та ледь не врізається прапорець. В останній момент їй таки вдалося скоригувати свою траєкторію та влучити в ворота, проте це, звісно ж, вартувало дорогоцінних десятих і сотих часток секунди. Здавалося, що Ледецька втратила не лише перемогу, а й хоч якусь медаль. І ось чешка перетинає фінішну лінію, секундомір фіксує неймовірне: "- 0,01 секунди". Естер не може повірити своїм очам – її вираз обличчя говорить про все краще за будь-які слова.

"Я дійсно не розуміла, що відбувається. Краще ви мені скажіть, що це було. Я просто їхала, не знаю, що трапилося. Це було чудово. Перше, про що я подумала, коли подивилася на табло – "Це, напевно, якась помилка, зараз вони виправлять мій результат", – зізналася чешка на пресконференції після фінішу.

До слова, вона прийшла на неї в своїх гірськолижних окулярах, і відмовилася їх знімати. Чешка соромилася з'являтися на публіці без мейкапу, а перед гонкою не нанесла його – Ледецька взагалі не розраховувала, що їй доведеться йти на пресконференцію як свіжоспеченій медалістці.

Повірити не могла не лише вона сама, а й буквально всі. В тому числі й автор цих рядків, який дивився ту гонку в прямому ефірі. Через різницю в часових поясах гірськолижні змагання розпочиналися дуже рано, жіночий супергігант стартував о 5-й ранку за Києвом. Коли Естер фінішувала з найкращим результатом, ваш покірний слуга спершу подумав, що просто ще не до кінця прокинувся, і йому просто здалося.

Але дуже швидко прийшло усвідомлення, що це таки реальність: Ледецька створила один із найгучніших апсетів у новітній історії Олімпіад. Чешка, яку ніхто не розглядав як претендентку на медалі в гірських лижах, завоювала золото!

Естер Ледецька Getty Images

Перше, про що подумалося – "Як же шкода Анну Файт!". Австрійка після стількох страждань уже, здавалося б, мала в кишені олімпійське золото, яке Ледецька буквально вихопила в неї з рук. Але згодом прийшло розуміння того, яка потенційно історична подія щойно трапилася.

Через тиждень після гірськолижного супергіганту на чешку чекав старт у паралельному гіганті в сноубордингу – її улюбленій дисципліні, в якій вона в останні кілька років безроздільно домінувала, вигравши 10 із останніх 12 стартів на Кубку світу та золото чемпіонату світу 2017 року.

І там ніяких сенсацій не відбулося – Ледецька впевнено завоювала золото, переписавши історію зимових Олімпіад. Вона стала другою спортсменкою в історії, яка вигравала золото в двох різних видах спорту – після радянсько-російської лижниці та біатлоністки Анфіси Рєзцової. І першою, кому це вдалося в рамках однієї Олімпіади.

Так, у чоловіків схожі випадки на зорі зимових Ігор траплялися – тоді рівень конкуренції був ще не надто високим, і Торлейф Хауг міг на одній Олімпіаді перемогти як у лижних гонках, так і у двоборстві. Проте в багатьох видах спорту жіночі змагання додалися до олімпійської програми не одразу. І на той момент, коли вони з'явилися на Олімпіадах, ці дисципліни вже перебували не в зародковій стадії – повторити досягнення Хауга було значно важче. Саме тому, вагомість досягнення Ледецької важко переоцінити.

У Чехії перемогу Естер у супергіганті назвали "дивом на снігу" – за аналогією з "дивом на льоду", легендарною перемогою хокейної збірної США над СРСР на Олімпіаді 1980 року. До слова, свій вклад у перемогу Ледецької американці також зробили. Перед гонкою з лижами Естер виникла проблема, і їхала вона не на своїх, а на позичених у Мікаели Шиффрін – обоє виступали на лижах марки Atomic.

Мікаела Шиффрін Getty Images

***

Здається, добиватися видатних успіхів Ледецькій судилося ще від народження. Естер родом із дуже спортивної та талановитої сім'ї. Її дід, Ян Клапач, був відомим чеським хокеїстом, чемпіоном світу 1972 року, а також срібним і бронзовим призером Олімпіад 1968 і 1964 років відповідно. Мати майбутньої легенди сноубордингу та гірських лиж на професійному рівні займалася фігурним катанням.

Успіхів родина Естер досягала не лише у спорті, а й у мистецтві. Її батько, Ян Ледецький – відомий чеський музикант, а рідний брат, Йонаш – успішний автор коміксів і дизайнер. Зокрема, він створює й дизайн гоночних костюмів самої Ледецької.

Естер також не обмежується своїм спортивним універсалізмом. Попри те, що все її життя, здавалося б, нерозривно пов'язане зі снігом, чешка обожнює літній відпочинок. В міжсезоння вона проводить багато часу в Греції, де грає у пляжний волейбол і займається віндсерфінгом.

Про своє майбутнє після завершення спортивної кар'єри Ледецька думає вже зараз. Нещодавно вона здобула вищу освіту в маркетингу та разом зі своєю матір'ю і агентом відкрила спортивне маркетингове агентство під назвою "All STR Team".

Когось це може здивувати, але сама Естер з лижами познайомилася навіть раніше, ніж зі сноубордом – у дворічному віці. І змалечку ставила перед собою високі цілі.

"Я стояла на лижах вже з дворічного віку, а сноубординг відкрила для себе в 5 років. Вже тоді я говорила мамі, що стану олімпійською чемпіонкою в обох видах спорту. І, як бачите, це не були пусті балачки маленької дівчинки. Але я ніколи не говорила собі, що займаюся спортом не для задоволення, а в якості роботи. І я рада цьому, бо через такий тиск я би зійшла з розуму", – зізнається Ледецька.

Естер поєднувала заняття гірськими лижами та сноубордингом, навіть попри те, що її тренери постійно наполягали на тому, щоби вона визначилася з пріоритетами та зробила свій вибір. Але завершувалося тим, що саме Ледецька ставила своїх наставників перед вибором: або ви миритеся з моїм поєднанням двох дисциплін, або я шукаю собі нового тренера.

Естер Ледецька Instagram

"Я з дитинства точно знала, чого хочу. У мене був чіткий план, і я його старанно дотримувалася. День за днем, поступово, спокійно і наполегливо, я працювала над здійсненням своєї мрії. Ніхто не міг мені завадити. Навіть якби Федерація лижного спорту висловилася проти, я б все одно продовжувала робити те, що мені подобається. Це моя найбільша перемога", – каже Естер.

Зрештою, Ледецька сама дійшла до висновку, що з пріоритетною дисципліною таки треба визначитися, і зробила вибір на користь сноубордингу. І результати одразу прийшли. В 2011 році вона бере золото домашнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю в Лібереці в паралельному гіганті.

У сезоні-2012/13 вона дебютує на Кубку світу, а також бере два золота на юнацькому чемпіонаті світу в турецькому Ерзурумі – в паралельних гіганті та слаломі. А вже у наступному сезоні прийшли перші успіхи на дорослому рівні. В січні 2014 року в словенській Роглі, за місяць до Олімпіади-2014 в Сочі, Естер здобуває свою першу перемогу на Кубку світу зі сноубордингу та стає першою чешкою, якій підкорилося таке досягнення.

Естер Ледецька Instagram

Попри те, що менш ніж за місяць до Ігор у Сочі Ледецька здобула першу перемогу на елітному рівні, дебютна Олімпіада 18-річній на той момент чешці медалей не принесла – 6 і 7 місця в двох паралельних видах. Утім, по ходу наступного олімпійського циклу Естер перетворилася на справжнього домінатора паралельних видів у сноубордингу, тому на Ігри-2018 у Пхенчхан їхала в статусі беззаперечного фаворита №1.

***

Успіхи у сноубордингу відсунули гірські лижі в життя Ледецької на другий план, проте про цю свою пристрасть вона теж не забувала. В 2014 році вона почала змагатися і в гірськолижному спорті, і була дуже близькою до того, щоби вже тоді відібратися на Олімпіаду в двох різних видах спорту.

Впродовж наступного олімпійського циклу чешка почала все більш регулярно з'являтися на гірськолижному Кубку світу, проте до Пхенчхану-2018 вона їхала з доволі скромним багажем успіхів у гірських лижах. А ось після сенсаційного золота Естер почала приділяти цьому виду спорту значно більше уваги. Звісно ж, тому, що гірські лижі – спорт популярніший та прибутковіший.

Але не це було головною мотивацією. Естер хотіла довести всім, що її золото на Олімпіаді-2018 не було випадковістю. І їй це вдалося. Звичайно, таким же домінатором, як у сноубордингу, Ледецька не стала, але 4 перемоги та 12 подіумів на Кубку світу – достатній доробок для того, аби змусити замовчати всіх скептиків, які називали її олімпійську перемогу збігом обставин. А в 2025 році Естер знову переписала історію, ставши першою спортсменкою, яка за один сезон завоювала медалі чемпіонату світу і в гірських лижах, і в сноубордингу.

Естер Ледецька Getty Images

На Олімпіаду-2026 вона їхала з мрією про повторення подвигу 8-річної давнини. Втім, Міжнародний олімпійський комітет їй у цьому не сприяв. Паралельний гігант у сноубордингу та швидкісний спуск у гірських лижах поставили на один день – неділю, 8 лютого.

Чешка надіслала на адресу МОК офіційний лист із проханням внести зміни до розкладу, проте кабінетні бюрократи виявилися байдужими до її погоні за мрією. Естер знову змусили обирати між двома її пристрастями. Ледецька виступила у сноубордингу, проте доволі несподівано не змогла втретє поспіль завоювати золото.

Розпочиналося все дуже добре – Естер виграла кваліфікацію. Проте у чвертьфіналі вона несподівано програла австрійці Сабіні Паєр. Та дійшла до фіналу, де за Ледецьку помстилася її молодша партнерка по команді, Зузана Мадерова. Разова невдача, чи у збірній Чехії наступила зміна поколінь? Відповідь дасть лише час.

Сьогодні, 12 лютого, Естер вийде на старт у гірськолижному супергіганті – тій же дисципліні, яка в 2018 році зробила її безсмертною легендою зимових Олімпіад. І нехай повторити досягнення зразка Пхенчхана їй не вдасться, ім'я Ледецької вже золотими літерами вписано в історію світового спорту.