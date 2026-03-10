Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Напередодні я впав і зламав найкращу нашу лижу: Суярко розкрив подробиці свого виступу в півфіналі Паралімпіади-2026

Микола Літвінов — 10 березня 2026, 15:26
Напередодні я впав і зламав найкращу нашу лижу: Суярко розкрив подробиці свого виступу в півфіналі Паралімпіади-2026
Дмитро Суярко
Ковельська міська рада

Український параатлет Дмитро Суярко поділився деталями свого виступу в півфіналі спринту на Паралімпійських іграх-2026 та розповів про інцидент зі зламаною лижею.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Ситуація склалася так, що напередодні на офіційному тренуванні, на одному з підйомів, я впав і зламав найкращу нашу лижу. Дякувати, що там, де знаходиться олімпійське селище, є сервіс, який займається лижами, то вони нам їх поремонтували. І у день гонки о 8:30 їх віддали моєму гайду, він приніс сюди. Бігли на них сьогодні, але так, це була мегаситуація".

Суярко зазначив, що екіпірування відпрацювало добре. Також попри те, що він не зміг кваліфікуватися до вирішального забігу, параатлет залишився задоволеним своїм виступом на турнірі.

"Чи спрацювала лижа? Так, звісно, вона працювала дуже добре. Спринті — це контактна, коротка дистанція, де потрібно викладатися на максимум з перших метрів дистанції і декілька разів за день стартувати.

Тому було складно. Чесно — моментами, ніби під'їжджав до суперників. У фінал я не пройшов, але нічого страшного. Отримав велику масу задоволення від сьогоднішнього дня".

Нагадаємо, у півфіналі спринту серед спортсменів із порушеннями зору українець посів третє місце, відставши від прохідної другої позиції на 6,3 секунди, а раніше він здобув "бронзу" за підсумками індивідуальної гонки.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Мілан-Кортіна. Паралімпійські ігри. День 4. Медальні надії в паралижних гонках
Дмитро Суярко

