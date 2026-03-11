Віддав усе, але цього не вистачило: Суярко – про свій результат у лижних перегонах на Паралімпіаді-2026

Український параатлет Дмитро Суярко поділився враженнями від свого виступу в лижних перегонах на 10 кілометрів класичним стилем у класі спортсменів із порушенням зору на Паралімпійських іграх 2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Спортсмен зазначив, що розраховував на вищу позицію у цій гонці, проте зіткнувся з поганим станом траси та фізичними труднощами.

"Дуже важко щось сказати, чесно, тому що це та гонка, на яку я готувався і щось пішло не так. Траса дуже погана, фізично було важко, не знаю, що додати. Ви бачили мене у попередніх гонках – були гірші позиції, але я був задоволений і щасливий. Але є просто дні, на які ти ставив усе життя. Є гонки, в яких ти хотів віддати все до останнього. Я віддав усе, але цього не вистачило, на превеликий жаль".

За словами Суярка, на результати впливає різниця у фінансуванні та умовах підготовки порівняно з представниками інших країн, які не перебувають у стані війни.

"Коли в інших країнах значно більше фінансування, значно кращі умови підготовки та немає війни, тому вони попереду нас. Можливо, це наслідки 4-річної підготовки. Не знаю, потрібно аналізувати, але сьогодні реально поганий день".

Параатлет також додав, що завершити дистанцію йому допомогли думки про свою родину.

У гонці на 10 кілометрів серед спортсменів із порушеннями зору українець фінішував на п'ятій позиції, відставши від переможця Джейка Адікоффа зі США на понад дві хвилини.

Раніше на цьому турнірі Суярко здобув бронзову нагороду в парабіатлоні.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.