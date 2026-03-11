Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Віддав усе, але цього не вистачило: Суярко – про свій результат у лижних перегонах на Паралімпіаді-2026

Микола Літвінов — 11 березня 2026, 15:47
Віддав усе, але цього не вистачило: Суярко – про свій результат у лижних перегонах на Паралімпіаді-2026
Дмитро Суярко
Ковельська міська рада

Український параатлет Дмитро Суярко поділився враженнями від свого виступу в лижних перегонах на 10 кілометрів класичним стилем у класі спортсменів із порушенням зору на Паралімпійських іграх 2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Спортсмен зазначив, що розраховував на вищу позицію у цій гонці, проте зіткнувся з поганим станом траси та фізичними труднощами.

"Дуже важко щось сказати, чесно, тому що це та гонка, на яку я готувався і щось пішло не так. Траса дуже погана, фізично було важко, не знаю, що додати. Ви бачили мене у попередніх гонках – були гірші позиції, але я був задоволений і щасливий.

Але є просто дні, на які ти ставив усе життя. Є гонки, в яких ти хотів віддати все до останнього. Я віддав усе, але цього не вистачило, на превеликий жаль".

За словами Суярка, на результати впливає різниця у фінансуванні та умовах підготовки порівняно з представниками інших країн, які не перебувають у стані війни.

"Коли в інших країнах значно більше фінансування, значно кращі умови підготовки та немає війни, тому вони попереду нас. Можливо, це наслідки 4-річної підготовки. Не знаю, потрібно аналізувати, але сьогодні реально поганий день".

Параатлет також додав, що завершити дистанцію йому допомогли думки про свою родину.

У гонці на 10 кілометрів серед спортсменів із порушеннями зору українець фінішував на п'ятій позиції, відставши від переможця Джейка Адікоффа зі США на понад дві хвилини.

Раніше на цьому турнірі Суярко здобув бронзову нагороду в парабіатлоні.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Дмитро Суярко

Дмитро Суярко

Суярко та Кравчук не здобули медалей у класичному стилі на Паралімпіаді-2026
Напередодні я впав і зламав найкращу нашу лижу: Суярко розкрив подробиці свого виступу в півфіналі Паралімпіади-2026
Україна виборола 17 нагород у фіналі Кубку світу
Збірна України виграла відкриту естафету на Паралімпіаді-2022
Суярко завоював бронзову медаль Паралімпіади-2022

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік