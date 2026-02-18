Наприкінці фінішного кола трішки накрило: Чалик – про свій виступ в естафеті на Олімпіаді-2026

Українська біатлоністка Дарина Чалик оцінила свій етап у межах жіночої естафети на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Аналізуючи свій фізичний стан, Чалик зазначила, що функціонально почувалася добре, особливо на перших двох колах.

"Функціонально було добре, але перші два кола за самопочуттям взагалі більш-менш було. Намагалася працювати у спині за спортсменками. Фінішне коло – перша половина була добре, а вже тут, як на стадіон виходити, трішки накрило".

На своєму відрізку дистанції спортсменці вдалося покращити результат збірної України, піднявши команду з 10-ї на 9-ту позицію.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 лютого, в італійському Антгольц-Антерсельві відбувся останній старт для жінок на цих Іграх. З бірна України фінішувала 9-ю в естафеті, а Франція здобула першенство.

Далі у біатлонній програмі Олімпійських ігор 2026 чоловічий масстарт за участі українців Дмитра Підручного та Віталія Мандзина. Гонка відбудеться у п'ятницю, 20 лютого. Початок о 15:15 за київським часом.

У жіночому масстарті, яким 21 лютого завершиться біатлон на Олімпіаді-2026, українки не виступлять, оскільки не виконали умов кваліфікації.