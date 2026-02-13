Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Чемпіонка світу з бобслею взяла участь в оголеній зйомці для легендарного чоловічого журналу

Богдан Войченко — 13 лютого 2026, 19:35
Instagram
Чемпіонка світу з бобслею взяла участь в оголеній зйомці для легендарного чоловічого журналу

Чемпіонка світу з бобслею Ванесса Марк стала обличчям нового випуску легендарного журналу Playboy, взявши участь в оголеній фотосесії напередодні зимових Ігор-2026.

29-річна спортсменка, яка у 2024 році разом із Лізою Буквіц здобула золото чемпіонату світу, зізналася, що для неї ця зйомка не лише про гламур, а й про прийняття себе.

За словами Марк, жінок-спортсменок часто сприймають виключно у функціональній формі та навіть як "надто маскулінних", тоді як вона хотіла показати гармонію сили, атлетизму та жіночності.

"Кожна жінка по-своєму є жінкою. Я висока, не надто тендітна, але атлетична, і хотіла об'єднати ці риси в цілісний образ", – наголосила вона.

Бобслеїстка зізналася, що прагне допомогти іншим спортсменкам по-іншому подивитися на себе та навчитися впевненості й самоприйняттю.

Читайте також :
Фото Олімпійській чемпіонці зробили пропозицію руки та серця просто на фініші

Водночас підготовка до Олімпіади завершилася для Марк драматично: через серйозне ушкодження хряща під колінною чашечкою вона була змушена перенести операцію та пропустити змагання на Іграх-2026.

Попри це, березнева обкладинка Playboy стала для неї особливою підтримкою у складний період, адже, як каже Марк, вона символізує визнання її історії не лише через медалі, а й через людські злети та падіння.

На Ігри Марк все ж поїхала, щоб підтримати свого нареченого, австрійського бобслеїста Маркуса Трайхля.

Подивитися усі пікантні знімки Ванесси можна на офіційному сайті Playboy.

Зазначимо, що на березневій обкладинці видання німкеня буде не сама, а з хокеїсткою Францискою Фельдмаєр. Фото спортсменки вже доступні на "Чемпіоні".

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Бобслей фотосесія Lifestyle
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік