Чемпіонка світу з бобслею взяла участь в оголеній зйомці для легендарного чоловічого журналу

Чемпіонка світу з бобслею Ванесса Марк стала обличчям нового випуску легендарного журналу Playboy, взявши участь в оголеній фотосесії напередодні зимових Ігор-2026.

29-річна спортсменка, яка у 2024 році разом із Лізою Буквіц здобула золото чемпіонату світу, зізналася, що для неї ця зйомка – не лише про гламур, а й про прийняття себе.

За словами Марк, жінок-спортсменок часто сприймають виключно у функціональній формі та навіть як "надто маскулінних", тоді як вона хотіла показати гармонію сили, атлетизму та жіночності.

"Кожна жінка по-своєму є жінкою. Я висока, не надто тендітна, але атлетична, і хотіла об'єднати ці риси в цілісний образ", – наголосила вона.

Бобслеїстка зізналася, що прагне допомогти іншим спортсменкам по-іншому подивитися на себе та навчитися впевненості й самоприйняттю.

Водночас підготовка до Олімпіади завершилася для Марк драматично: через серйозне ушкодження хряща під колінною чашечкою вона була змушена перенести операцію та пропустити змагання на Іграх-2026.

Попри це, березнева обкладинка Playboy стала для неї особливою підтримкою у складний період, адже, як каже Марк, вона символізує визнання її історії не лише через медалі, а й через людські злети та падіння.

На Ігри Марк все ж поїхала, щоб підтримати свого нареченого, австрійського бобслеїста Маркуса Трайхля.

Подивитися усі пікантні знімки Ванесси можна на офіційному сайті Playboy.

Зазначимо, що на березневій обкладинці видання німкеня буде не сама, а з хокеїсткою Францискою Фельдмаєр. Фото спортсменки вже доступні на "Чемпіоні".