Легендарний хокеїст готовий віддати медалі, здобуті зі збірною СРСР

Дворазовий чемпіон світу у складі збірної СРСР, легендарний латвійський воротар Артурс Ірбе заявив про готовність повернути свої золоті медалі світових першостей, здобуті в радянській команді.

Про це повідомляє фінське видання Iltalehti.

Ірбе, який працює тренером воротарів збірної Латвії, виступив проти можливого допуску збірної Росії до участі в Олімпійських іграх. У відповідь дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетісов запропонував латвійцю повернути нагороди, здобуті за часів виступів за СРСР.

"Коли ми зустрінемося на наступному чемпіонаті світу, я скажу, де вони знаходяться, і готовий офіційно їх передати. Без проблем. Мені не потрібно їх зберігати. Я передам медалі, коли згадаю, де вони. Я не зберігаю їх з гордістю", – заявив Ірбе.

Нагадаємо, Артурс Ірбе виборював титул чемпіона світу у складі збірної СРСР у 1989 та 1990 роках.

Раніше Артурс Ірбе заступився за українського скелетоніста Владислава Гераскевича.