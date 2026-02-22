Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Легендарний хокеїст готовий віддати медалі, здобуті зі збірною СРСР

Денис Шаховець — 22 лютого 2026, 07:40
Легендарний хокеїст готовий віддати медалі, здобуті зі збірною СРСР
Артурс Ірбе
ZumaWire / MVPHOTOS

Дворазовий чемпіон світу у складі збірної СРСР, легендарний латвійський воротар Артурс Ірбе заявив про готовність повернути свої золоті медалі світових першостей, здобуті в радянській команді.

Про це повідомляє фінське видання Iltalehti.

Ірбе, який працює тренером воротарів збірної Латвії, виступив проти можливого допуску збірної Росії до участі в Олімпійських іграх. У відповідь дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетісов запропонував латвійцю повернути нагороди, здобуті за часів виступів за СРСР.

"Коли ми зустрінемося на наступному чемпіонаті світу, я скажу, де вони знаходяться, і готовий офіційно їх передати. Без проблем. Мені не потрібно їх зберігати. Я передам медалі, коли згадаю, де вони. Я не зберігаю їх з гордістю", – заявив Ірбе.

Нагадаємо, Артурс Ірбе виборював титул чемпіона світу у складі збірної СРСР у 1989 та 1990 роках.

Раніше Артурс Ірбе заступився за українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Читайте також :
Тренер збірної Латвії заступився за Гераскевича
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Фінал Канада – США: дуель голкіперів і тренерських шкіл
Травмований Кросбі взяв участь у розкатці напередодні фіналу ОІ-2026
Україна показала найгірший результат в історії на Олімпійських іграх 2026 року
Зіркова Вірер пояснила, чому рада завершити кар'єру після Олімпіади
Неймовірне лицемірство: Гераскевич – про вчинок Ковентрі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік