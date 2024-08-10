Жіноча збірна США виграла естафету 4х100 з бігу

Жіноча збірна США з бігу виграє естафету 4х100 метрів у фіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Американки в складі Мелісси Джеферсон, Тваніши Террі, Габріелль Томас та Ша'Каррі Річардсон фінішували з часом 41,78.

Другими стала команда Великої Британії, бронзу здобули німецькі бігунки. Зазначимо, що для Німеччини це перша медаль з 1988 року в цій дисципліні.

1. 🥇 США — 41,78;

2. 🥈 Велика Британія — 41,85;

3. 🥉 Німеччина — 41,97.

Напередодні Канада виграла золото в чоловічій естафеті 4×100 метрів, випередивши Південну Африку на 7 тисячних. Збірна США сенсаційно отримала дискваліфікацію в естафеті. Американець Коулмен не зміг передати паличку Кенету Беднареку після першого етапу, врізавшись в нього.

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