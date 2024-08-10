Збірна Китаю з настільного тенісу здобула золото ОІ-2024
Збірна Китаю здобула золоті нагороди у жіночого командному турнірі з настільного тенісу на Олімпіаді-2024.
У фіналу турніру китайки у трьох "золотих" матчах обіграла команду Японії, не програвши жодного поєдинку. Спочатку перемогу здобув дует у складі Чень Мен/Ван Маньюй (3:2). Надалі перевагу Китаю забезпечили Сунь Інша та Ван Маньюй в індивідуальних матчах.
Напередодні збірна Південної Кореї здолала Німеччину в матчі за бронзову нагороду з рахунком 3:0.
1. 🥇 Китай;
2. 🥈 Японія;
3. 🥉 Південна Корея;
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