Збірна Китаю з настільного тенісу здобула золото ОІ-2024

Збірна Китаю здобула золоті нагороди у жіночого командному турнірі з настільного тенісу на Олімпіаді-2024.

У фіналу турніру китайки у трьох "золотих" матчах обіграла команду Японії, не програвши жодного поєдинку. Спочатку перемогу здобув дует у складі Чень Мен/Ван Маньюй (3:2). Надалі перевагу Китаю забезпечили Сунь Інша та Ван Маньюй в індивідуальних матчах.

Напередодні збірна Південної Кореї здолала Німеччину в матчі за бронзову нагороду з рахунком 3:0.

1. 🥇 Китай;

2. 🥈 Японія;

3. 🥉 Південна Корея;

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