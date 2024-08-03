Ріннер став 5-разовим олімпійським чемпіоном

Збірна Франції здобула золоту медаль у командних змішаних змаганнях з дзюдо на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Фінальний поєдинок з Японією завершився з рахунком 4:3. Вирішальну сутичку виграв француз Тедді Рінер (вагова категорія понад 100 кг).

Для 35-річного Ріннера це п'яте олімпійське золото. Напередодні він тріумфував в особистих змаганнях, коли переміг південнокорейця Кім Мін-йонга. Також в його активі є перемоги в Ріо-2016, Лондоні-2012 та Токіо-2020 у міксті. Він є найтитулованішим дзюдоїстом в історії — ніхто не вигравав стільки нагород на Олімпійських іграх.

1. 🥇 Франція

2. 🥈 Японія

3. 🥉 Німеччина

3. 🥉 Бразилія

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.