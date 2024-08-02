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Чемпіон Олімпійські ігри

З видатного — у найвеличнішого: Ріннер став найтитулованішим дзюдоїстом в історії Олімпійських ігор

Олександр Булава — 2 серпня, 19:23
З видатного — у найвеличнішого: Ріннер став найтитулованішим дзюдоїстом в історії Олімпійських ігор

Французький дзюдоїст Тедді Рінер завоював золоту нагороду у дзюдо (понад 100 кг) та став триразовим олімпійським чемпіоном.

У фіналі турніру француз переміг чинного чемпіона світу-2024, південнокорейця Кім Мін-йонга. Сутичка розвивалася у помірному темпі, але за 16 секунд до кінця поєдинку Рінер зумів заробити іпон та вибороти своє третє олімпійське золото.

Зазначимо, що Рінер вигравав Олімпіаду в Ріо-2016 та в Лондоні-2012. Окрім того, на рахунку 35-річного французького дзюдоїста ще бронза Пекіну-2008 та Токіо-2020. Він став найтитулованішим дзюдоїстом в історії — ніхто не вигравав стільки нагород на Олімпійських іграх.

У поєдинках за бронзу в цій ваговій категорії представник Таджикистану Темур Рахімов переміг кубинця Енді Гранду, а Алішер Юсупов з Узбекистану виявився сильнішим за японця Тацуру Сайто.

1. 🥇 Тедді Рінер (Франція)

2. 🥈 Кім Мін-йонг (Південна Корея)

3. 🥉 ТемурРахімов (Таджикистан)

3. 🥉 Алішер Юсупов (Узбекистан)

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

дзюдо Олімпійські ігри-2024

дзюдо

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