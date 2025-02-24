Канада ввела санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з РФ, яка закликала скинути бомбу на Лондон

Триразова олімпійська чемпіонка Єлєна Вяльбе, яка наразі є головою Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) включена до списку санкційного списку Канади.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

"Три роки тому Росія розпочала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну, знищивши сотні тисяч українських життів, зруйнувавши світ у Європі, поставивши під загрозу глобальну стабільність та порушивши міжнародне право. Попри все, українці продовжують рішуче захищати свій суверенітет, надихаючи весь світ. Дух українського народу, його багата культура та самобутність не можуть бути стерті. Україна існує, українці зберігають рішучість, і ми твердо стоїмо на їхньому боці", – йдеться у заяві.

Загалом Канада внесла до списку 33 фізособи та 44 юрособи. Також під санкції потрапили телеведучий Володимир Познер, міністр енергетики Сергій Цивілєв, його дружина та племінниця Путіна Ганна Цивілєва та інші.

56-річня Вяльбе здобувала золото на Іграх в Альбервіллі (1992), Ліллегаммері (1994) та Ногано (1998). На цих ОІ вона також здобула 4 бронзові медалі.

Спортсменка є членом московського ЦСКА. Зокрема, на ЧС серед військових у 1996 вона виграла срібло у гонці на 10 км. Має військове звання підполковник запасу.

У травні 2024 року під час інтерв'ю вона заявила про повну підтримку Путіна, а також сказала, що "якби ми якусь серйозну бомбу кинули в центр Лондона, вже все закінчилося б, нас би вже всюди пустили на змагання". Після резонансу в світовій пресі Вяльбе сказала, що шкодує про сказане.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що швейцарський гірськолижник Нільс Хінтерманн вилікувався від раку.