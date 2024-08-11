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Нестримний Нікола. Йокич став рекордсменом Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 11 серпня, 23:55
Нестримний Нікола. Йокич став рекордсменом Олімпійських ігор

Нікола Йокич став першим гравцем в історії Олімпійських ігор, який за підсумком турніру став найкращим у головних статистичних показниках: набрані очки, підбирання та результативні передачі.

Центровий за шість матчів турніру набрав 113 очок, що дозволило на 2 очки обійти Франца Вагнера зі збірної Німеччини. Бігмен Денвера зробив 64 підбирання — на 6 більше, ніж Віктор Вембяньяма. Також Нікола за турнір віддав 52 передачі. Леброн Джеймс відстав від серба лише на 1 асист.

Нагадаємо, збірна Сербія у півфіналі поступилася збірній США (91:95), а у матчі за третє місце здолали Німеччину (93:83).

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