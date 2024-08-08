Збірна США здолала Бразилію у півфіналі ОІ-2024

Сьогодні, 8 серпня, відбувся перший півфінальний матч жіночого волейбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.

Збірна США на тай-брейку обіграла Бразилію та стала першим фіналістом Олімпіади-2024.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Волейбол, жінки

Півфінал, 8 серпня

Бразилія — США 2:3 (23:25, 25:18, 15:25, 25:23, 11:15)

У ще одному півфінальному поєдинку Туреччина зустрінеться з Італією. Початок матчу — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.