Блогер IShowSpeed заявив, що збирається виступити на Олімпійських іграх 2028

Відомий блогер IShowSpeed заявив, що готовий спробувати свої сили на Олімпійських іграх. Він хоче взяти участь у забігу на 100 чи 200 метрів.

Його слова цитує Sportbible.com.

"У 2028 році я точно братиму участь в Олімпійських іграх. Я збираюся пробігти 100 метрів, 50 метрів і, можливо, 200", – сказав 19-річний IShowSpeed.

Зазначимо, що на Олімпійських іграх немає дисципліни біг на 50 метрів.

Нещодавно блогер влаштував благодійний забіг з олімпійським чемпіоном Ноа Лайлзом саме на 50 метрів і поступився лише з невеликим відставанням.

Раніше IShowSpeed говорив, якщо дати йому шість місяців на підготовку, то він переможе будь-якого боксера.