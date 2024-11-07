Забіг на 100 тисяч: зірковий блогер майже обігнав олімпійського чемпіона у спринті на 50 метрів

Олімпійський чемпіон на 100 м Ноа Лайлс прийняв виклик популярного блогера IShowSpeed у 50-метровому забігу, організованому відомим ютубером MrBeast.

На кону стояли 100 тисяч доларів, які Beast від себе гарантував переможцю цього змагання. Зірки соцмереж вели пряму трансляцію, за якою спостерігали сотні тисяч людей, тому ставки були неймовірно високими.

На жаль, дива не сталося, адже олімпійський чемпіон обійшов свого суперника, не викладаючись навіть на повну силу. Проте також слід зазначити, що IShowSpeed був доволі близьким до перемоги.

IShowSpeed really kept up with the fastest man alive, Noah Lyles 👀 🔥 pic.twitter.com/Wphl68C4ca — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) November 7, 2024

Після забігу блогер запропонував повторну гонку Лайлсу тут і зараз, проте той відмовився від чергового спринту.

Noah Lyles couldn’t believe IShowSpeed almost beat him in their race and declined to race him again 😭 pic.twitter.com/phRbXnE4nV — FearBuck (@FearedBuck) November 7, 2024

Пізніше Ноа пообіцяв дати IShowSpeed ще один шанс, але вже на 100 метрах, проте умовою буде проходження спеціального тренувального курсу з ним.

Також олімпійський чемпіон після свого хайпового протистояння заявив у соцмережах, що ця дуель швидкостей була доволі веселою.

Well that was fun — Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) November 7, 2024

Цей забіг привернув увагу зірки NFL Тайріка Хілла, який також прагне викликати Лайлса на змагання.

Нагадаємо, 27-річний американський спортсмен є триразовим призером на Олімпійських іграх. На його рахунку дві бронзи на дистанції 200 метрів, а також золото Парижу-2024 у 100-метрівці. У драматичному фіналі Ноа подолав дистанцію за 9,784 секунди, що є його персональним рекордом.