Ексфорвард Аргентини пригрозив відомому блогеру і фанату Роналду побиттям перед матчем з Англією

Напередодні принципового протистояння між збірними Аргентини та Англії на чемпіонаті світу-2026 пристрасті розпалюються не лише серед уболівальників.

До інформаційної війни несподівано долучився колишній нападник "альбіселесте" Максі Лопес, який різко звернувся до популярного стрімера IShowSpeed.

Причиною стало так зване "прокляття" блогера. У соцмережах уже давно жартують, що команди або спортсмени, яких відкрито підтримує IShowSpeed, дуже часто зазнають поразок.

Під час нинішнього чемпіонату світу стрімер уже з'являвся на матчі Аргентини у футболці команди Ліонеля Мессі — це сталося під час чвертьфіналу проти Швейцарії. Втім, тоді жодного "прокляття" не сталося: аргентинці впевнено перемогли з рахунком 3:1.

Однак Максі Лопеса це не переконало. Колишній форвард збірної Аргентини, який нині працює кореспондентом телеканалу Telefe, прямо під час ефіру звернувся до американського інфлюенсера.

"Якщо ти ще раз вдягнеш футболку Аргентини, ми тобі дамо, ми тебе відлупцюємо", — емоційно заявив Лопес.

Maxi Lopez, ex-jogador da Seleção Argentina, ameaça o influenciador Ishowspeed antes do jogo contra Inglaterra.



"Escute aqui, não apareça mais no estádio. Vc tentou nos vender. Se você vestir essa camisa da Argentina de novo, vamos te pegar, vamos te espancar até o inferno."… pic.twitter.com/D2n7f0CHan — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 14, 2026

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу чемпіонату світу між Аргентиною та Англією відбудеться 15 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні визначився перший фіналіст турніру. Ним стала збірна Іспанії, яка впевнено здолала Францію з рахунком 2:0.